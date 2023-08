Brusel 1. augusta (TASR) - Aktivita vo výrobnom sektore eurozóny sa v júli opäť znížila, už 13. mesiac v rade. A najstrmšie od začiatku pandémie ochorenia COVID-19, keďže dopyt klesol aj napriek tomu, že továrne prudko znížili svoje ceny. Ukázali to v utorok spresnené výsledky prieskumu spoločnosti S&P Global. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa konečných údajov S&P Global index nákupných manažérov (Purchasing Managers Index, PMI) z výrobného sektora eurozóny, ktorý je kľúčovým ukazovateľom budúcej aktivity firiem, po očistení od sezónnych vplyvov sa v júli 2023 znížil na 42,7 bodu z júnových 43,4 bodu. To je najmenšia hodnota indexu od mája 2020 a hlboko pod hranicou 50 bodov, ktorá oddeľuje rast aktivity v danom odvetví od poklesu. Spresnený výsledok sa zhoduje s predbežným odhadom.



Index merajúci produkciu, ktorý je súčasťou zloženého PMI a považuje sa za jeden z ukazovateľov ekonomického zdravia regiónu, sa v júli znížil na 42,7 zo 44,2 bodu, čo je najmenej za tri roky.



Dopyt v júli prudko klesol, aj keď sa vstupné náklady znížili. A najstrmšie od polovice roku 2009 v dôsledku väčšej konkurencie medzi dodávateľmi, čo umožnilo továrňam stlačiť výrobné ceny. Čiastkový index výrobných cien tak v júli klesol takmer na 14-ročné minimum 45 bodov zo 47 bodov v júni.



V Nemecku, najväčšej európskej ekonomike, v júli došlo k značnému oslabeniu výrobného sektora, pričom jeho PMI sa prepadol na 38,8 bodu, čo je najmenej za 38 mesiacov.



V rámci eurozóny sa jedine PMI Grécka udržal nad hranicou 50 bodov, pričom dosiahol 53,5 bodu, najmenej za 14 mesiacov. Nasledovali Španielsko (47,8 bodu, sedemmesačné minimum), Írsko (47 bodov, 38-mesačné minimum), Holandsko (45,3 bodu, štvormesačné maximum), Francúzsko (45,1 bodu, najmenej za 38 mesiacov), Taliansko (44,5 bodu, dvojmesačné maximum) a Rakúsko (38,8 bodu).



Vyzerá to, že recesia vo výrobnom sektore eurozóny zostáva, poznamenal Cyrus de la Rubia, hlavný ekonóm Hamburskej komerčnej banky (Hamburg Commercial Bank).



"Výraznejší pokles produkcie, nových objednávok a objemu nákupov na začiatku 3. štvrťroka potvrdzuje náš názor, že ekonomiku ako celok čaká v druhej polovici roka hrboľatá cesta," skonštatoval.



Európsku centrálnu banku (ECB) podľa neho poteší, že pokles výrobných cien nabral na obrátkach a dosiahol najrýchlejšie tempo za takmer 14 rokov. Ale trápia ju obavy z inflácie v sektore služieb.



ECB minulý týždeň zdvihla úrokové sadzby už deviaty raz po sebe. Pravdepodobnosť, že si v septembri urobí prestávku však stúpla, keďže sa objavujú náznaky zmiernenia inflačných tlakov a narastajú obavy z recesie.