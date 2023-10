Brusel 2. októbra (TASR) - Aktivita vo výrobnom sektore eurozóny sa aj v septembri znížila, keďže objednávky klesajú a straty pracovných miest sa zrýchľujú. Ukázali to v pondelok výsledky spresneného prieskumu spoločnosti S&P Global. TASR o tom informuje na základe správ S&P a Reuters.



Podľa konečných údajov S&P Global index nákupných manažérov (Purchasing Managers Index, PMI) z výrobného sektora eurozóny, ktorý je kľúčovým ukazovateľom budúcej aktivity firiem, po očistení od sezónnych vplyvov sa v septembri 2023 znížil na 43,4 bodu z augustových 43,5 bodu.



Spresnená hodnota indexu je najnižšia za dva mesiace a zhoduje sa s predbežným odhadom. Index sa tak prepadol hlbšie pod hranicou 50 bodov, ktorá oddeľuje rast v danom odvetví od poklesu.



Čiastkový index produkcie, ktorý je súčasťou kombinovaného PMI pre oba sektory, výrobu aj služby a považuje sa za ukazovateľ ekonomického zdravia, klesol v septembri tiež na dvojmesačné minimum 43,1 bodu z augustových 43,4 bodu.



"Index produkcie sa celého 3. štvrťroka držal hlboko pod 50 bodmi, takže sme si celkom istí, že recesia vo výrobe počas tohto obdobia pokračovala," povedal Cyrus de la Rubia, hlavný ekonóm Hamburskej komerčnej banky (Hamburg Commercial Bank).



Čiastkový index nových objednávok síce minulý mesiac vzrástol, ale len na 39,2 bodu z augustových 39 bodov. Dopyt zostal slabý napriek tomu, že trojmesačný priemer cien hotových produktov klesol rýchlejšie ako kedykoľvek predtým v histórii prieskumu okrem obdobia Veľkej recesie v rokoch 2008 až 2009, dodal de la Rubia.



K nízkej hodnote celkového PMI pre výrobný sektor eurozóny prispeli slabé výsledky najväčších ekonomík bloku, pričom PMI Nemecka sa prepadol na 39,6 bodu, v prípade Francúzska dosiahol 44,2 bodu, Talianska 46,8 bodu a Španielska 47,7 bodu.



Jedine Grécko malo PMI o málo vyššie než 50 bodov, a to 50,3 bodu.



Politikom Európskej centrálnej banke (ECB) sa doteraz nepodarilo dostať infláciu späť na cieľovú úroveň 2 %. Zrejme tak privítajú správy o poklese cien hotových produktov, ktoré opúšťajú brány tovární v eurozóne.



Minulý mesiac ECB zvýšila svoju kľúčovú úrokovú sadzbu desiatykrát po sebe a analytici špekulujú, že to bolo pravdepodobne jej posledné zvýšenie v doterajšom cykle sprísňovania menovej politiky banky.