Brusel 2. novembra (TASR) - Aktivita vo výrobnom sektore eurozóny sa v októbri opäť znížila, pričom tempo poklesu nových objednávok patrilo k jednému z najprudších od začiatku zverejňovania týchto údajov v roku 1997. Ukázali to vo štvrtok spresnené výsledky prieskumu spoločnosti S&P Global. TASR o tom informuje na základe správ S&P a Reuters.



Podľa konečných údajov S&P Global index nákupných manažérov (Purchasing Managers Index, PMI) z výrobného sektora eurozóny, ktorý je kľúčovým ukazovateľom budúcej aktivity firiem, po očistení od sezónnych vplyvov sa v októbri 2023 znížil na 43,1 bodu zo septembrových 43,4 bodu. To je síce o trochu viac ako 43 bodov pri predbežnom odhade, ale hodnota indexu nižšia ako 50 bodov znamená pokles aktivity v danom odvetví.



Prieskum odhalil, že index produkcie, ktorý je súčasťou kombinovaného PMI pre oba sektory, výrobu aj služby, a považuje sa za ukazovateľ ekonomického zdravia, zostal v októbri stabilný na úrovni 43,1 bodu.



"Trend vo výrobnom sektore eurozóny za uplynulé dva roky vyzerá ako jazda na saniach po hrboľoch dole do údolia," povedal Cyrus de la Rubia, hlavný ekonóm Hamburskej komerčnej banky (Hamburg Commercial Bank).



"Stagnujúci index nových objednávok, ktorý zostáva hlboko v zápornom pásme, a podobné správanie indexu nákupov nenaznačuje okamžitý obrat," dodal.



Nové objednávky vo výrobe klesali v októbri už 18. mesiac v rade a rýchlejším tempom, pričom príslušný čiastkový index sa znížil na 39 bodov z 39,2 bodu. Aj čiastkový index množstva nákupov bol jedným z najnižších v histórii prieskumu, čo naznačuje, že fabriky si myslia, že nepotrebujú veľa surovín.



Prieskum ďalej odhalil najväčší pokles zamestnanosti v továrňach od augusta 2020 a zhoršila sa aj podnikateľská dôvera.



K oslabeniu dopytu došlo napriek tomu, že továrne v októbri opäť znížili svoje ceny, už šiesty mesiac po sebe. To je pravdepodobne vítaná správa pre predstaviteľov Európskej centrálnej banky, ktorí sa snažia stlačiť infláciu na 2 %.



ECB minulý týždeň ponechala úrokové sadzby nezmenené, čím ukončila sériu desiatich po sebe idúcich zvyšovaní úrokov. Hoci inflácia v eurozóne rýchlo klesá, aj hospodárstvo regiónu začalo klesať, ukázali to tento týždeň oficiálne údaje.



Čo sa týka jednotlivých ekonomík eurozóny, jedine Grécko malo v októbri PMI vyšší ako 50 bodov, a to 50,8 bodu (dvojmesačné maximum). Nasledovali Írsko s PMI 48,2 bodu (najmenej za tri mesiace), Španielsko so 45,1 bodu (12-mesačné minimum), Taliansko so 44,9 bodu (trojmesačné minimum), Holandsko s PMI 43,8 bodu (dvojmesačné maximum). Francúzsky PMI po spresnení dosiahol 42,8 bodu, čo bolo viac ako 42,6 bodu pri rýchlom odhade, ale najmenej za 41 mesiacov. Rakúsko malo PMI 41,7 bodu (šesťmesačné maximum). PMI najväčšej ekonomiky bloku, Nemecka, po spresnení stúpol na 40,8 bodu (40,7 bodu pri rýchlom odhade), čo je päťmesačné maximum, ale hlboko pod hranicou 50 bodov.