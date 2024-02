Aktivita vo výrobnom sektore eurozóny klesla miernejším tempom

Brusel 1. februára (TASR) - Aktivita vo výrobnom sektore eurozóny pokračovala na začiatku tohto roka v poklese, tempo poklesu sa však opäť spomalilo, už tretí mesiac po sebe. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews, ktoré sa odvolali na konečné výsledky prieskumu spoločnosti S&P Global a Komerčnej banky v Hamburgu (HCOB). Tie potvrdili predbežný odhad z konca januára.



Finálny index nákupných manažérov pre výrobný sektor eurozóny dosiahol v januári 46,6 bodu oproti 44,4 bodu v decembri. To znamená pokračovanie poklesu aktivity v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Tempo poklesu sa však spomalilo, pričom januárový výsledok je najlepší za posledných 10 mesiacov. Konečné údaje sú navyše totožné s predbežným odhadom, ktorý bol zverejnený 24. januára.



Z piatich čiastkových komponentov sa pod hlavný index pozitívne podpísali všetky, pričom priaznivo sa vyvíjali najmä nové objednávky a produkcia. Aj keď v obidvoch prípadoch opäť zaznamenali pokles, tempo ich poklesu bolo najslabšie od apríla minulého roka.



Zo štyroch najväčších ekonomík eurozóny sa situácia najviac zlepšila v Taliansku a Španielsku, pričom v Španielsku sa pokles aktivity v eurozóne spomalil do takej miery, že sa index dostal do blízkosti hranice, ktorá oddeľuje rast od poklesu. Nedarí sa Francúzsku, kde sa síce tempo poklesu aktivity vo výrobnom sektore tiež oproti decembru spomalilo, konečné údaje však boli horšie než predbežný odhad. V prípade najväčšej európskej ekonomiky, Nemecka, sa zasa konečné údaje v porovnaní s odhadmi mierne zlepšili.



Index nákupných manažérov pre nemecký výrobný sektor dosiahol v januári 45,5 bodu, čo predstavuje 11-mesačné maximum. V decembri dosiahol index 43,3 bodu a predbežný odhad na január poukazoval na 45,4 bodu.



Vo Francúzsku predstavovala konečná hodnota indexu 43,1 bodu, zatiaľ čo predbežný odhad poukazoval na 43,2 bodu. V decembri index dosiahol 42,1 bodu.



V Španielsku sa pokles aktivity vo výrobnom sektor spomalil najvýraznejšie, pričom index sa priblížil k úrovni nulového rastu. Dosiahol 10-mesačné maximum 49,2 bodu, zatiaľ čo v decembri predstavoval 46,2 bodu. Predbežný odhad uvádzal 48 bodov.



Nakoniec v Taliansku sa hodnota indexu v januári zvýšila na 48,5 bodu zo 45,3 bodu v poslednom mesiaci minulého roka. Predbežný odhad poukazoval na posun indexu na 47 bodov.