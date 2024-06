Aktivita vo výrobnom sektore eurozóny spomalila v máji tempo poklesu

Brusel 3. júna (TASR) - Po niekoľkých mesiacoch zrýchľovania poklesu sa situácia vo výrobnom sektore eurozóny v máji zlepšila, keď pokles zaznamenal zmiernenie. Rozsah zmiernenia bol o niečo slabší, než naznačoval predbežný odhad z konca mája, na druhej strane, stále to bolo najslabšie tempo poklesu za viac než rok. Poukázali na to konečné údaje spoločnosti S&P Global a Hamburskej obchodnej banky (HCOB). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Konečný index nákupných manažérov S&P Global a HCOB pre výrobný sektor eurozóny dosiahol v máji 47,3 bodu oproti aprílovej hodnote 45,7 bodu. Naďalej to predstavuje pokles aktivity v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov, tempo poklesu sa však výrazne zmiernilo.



Konečný výsledok je však o niečo horší, než naznačoval predbežný odhad, ktorý poukazoval na index na úrovni 47,4 bodu. Na druhej strane, aj horší výsledok predstavuje najvyššiu hodnotu indexu, a teda najslabší pokles aktivity, od marca minulého roka.



Výrazne sa pod to podpísali nové objednávky, ktoré síce klesli, avšak najslabším tempom za dva roky. Príslušný čiastkový index dosiahol za máj 47,3 bodu. V apríli predstavoval 44,1 bodu.



Zlepšený vývoj v nových objednávkach sa odrazil aj na čiastkovom indexe produkcie. Ten dosiahol v máji 49,3 bodu oproti aprílovej hodnote 47,3 bodu. Májová hodnota indexu produkcie je tak najvyššia od marca minulého roka, aj keď aj v prípade tohto indexu je konečný údaj o niečo horší než predbežný odhad. Ten poukazoval na index na úrovni 49,6 bodu.