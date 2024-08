Brusel 1. augusta (TASR) - Aktivita vo výrobnom sektore eurozóny v júli klesla v dôsledku všeobecnej neistoty. Produkcia sa pritom znížila najviac v tomto roku. Ukázali to vo štvrtok spresnené výsledky prieskumu spoločnosti S&P Global, ktoré naznačujú, že ekonomika bloku má stále problémy. TASR o tom informuje na základe správ S&P Global a Reuters.



Podľa konečných údajov S&P Global index nákupných manažérov (Purchasing Managers Index, PMI) z výrobného sektora eurozóny, ktorý je kľúčovým ukazovateľom budúcej aktivity firiem, po očistení od sezónnych vplyvov zostal v júli 2024 na júnovej úrovni 45,8 bodu.



Spresnená hodnota indexu je väčšia ako 45,6 bodu pri rýchlom odhade, ale zostala pod hranicou 50 bodov, ktorá oddeľuje rast aktivity v danom odvetví od poklesu. PMI výrobného sektora sa drží pod touto hranicou už viac ako dva roky.



Prieskum ďalej odhalil, že čiastkový index produkcie, ktorý je súčasťou kompozitného PMI a považuje sa za dobrý ukazovateľ ekonomického zdravia, klesol v júli na sedemmesačné minimum 45,6 bodu z júnových 46,1 bodu. Konečná hodnota tohto indexu mierne prekonala rýchly odhad na úrovni 45,3 bodu.



"Všeobecne rozšírené presvedčenie, že oživenie eurozóny sa v druhej polovici roka zrýchli, tak dostalo úder," povedal Cyrus de la Rubia, hlavný ekonóm Hamburg Commercial Bank.



"Vzhľadom na tieto slabé údaje budeme pravdepodobne musieť znížiť našu predpoveď rastu ekonomiky eurozóny v tomto roku z doterajších 0,8 %. Spomedzi krajín zahrnutých do prieskumu PMI iba Grécko a Španielsko stále zaznamenávajú rast, aj keď aj v ich prípade tempo rastu výrazne spomalilo," dodal.



Konkrétne, najvyšší PMI výrobného sektora malo v júli Grécko, a to 53,2 bodu, čo je však najmenšia hodnota za sedem mesiacov. Aj PMI Španielska sa udržal nad hranicou 50 bodov, hoci klesol na šesťmesačné minimum 51 bodov. PMI Írska na úrovni 50,1 bodu sa pohybuje tesne nad zlomovou hranicou. Ale zvyšné sledované krajiny eurozóny mali PMI nižší než 50 bodov, a to Holandsko 49,2 bodu (šesťmesačné maximum), Taliansko 47,4 bodu (najviac za štyri mesiace), Francúzsko 44 bodov (šesťmesačné minimum), Nemecko 43,2 bodu namiesto 42,6 bodu pri rýchlom odhade, ale najmenej za tri mesiace a Rakúsko 43,1 bodu (štvormesačné minimum).



Dopyt vo výrobnom sektore regiónu už viac ako dva roky klesá, pričom v júli sa jeho pokles zrýchlil, čo naznačuje, že k obratu tak skoro nedôjde. Konkrétne, subindex nových objednávok klesol na 44,1 zo 44,4 bodu. A to aj napriek tomu, že továrne znížili ceny, hoci ich náklady stúpli.



"Európska centrálna banka (ECB) môže mať z toho zmiešané pocity. Iste, rastúce ceny vstupov by mohli zvýšiť infláciu, ale klesajúce ziskové marže by mohli pomôcť udržať tento inflačný tlak pod kontrolou," dodal de la Rubia.



ECB po znížení úrokových sadzieb v júni ponechala v júli svoju depozitnú sadzbu na úrovni 3,75 %. Analytici predpovedajú, že tento rok ju zníži ešte dvakrát.



Ekonómovia v prieskume agentúry Reuters predpovedali eurozóne v tomto roku rast o 0,7 %.