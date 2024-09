Aktivita vo výrobnom sektore eurozóny v auguste klesla

Brusel 2. septembra (TASR) - Aktivita vo výrobnom sektore eurozóny v auguste opäť klesla, pričom údaje naznačujú, že oživenie by mohlo byť ďaleko, keďže dopyt sa znížil najprudšie v tomto roku. Ukázali to v pondelok spresnené výsledky prieskumu spoločnosti S&P Global. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa konečných údajov S&P Global index nákupných manažérov (Purchasing Managers Index, PMI) z výrobného sektora eurozóny, ktorý je kľúčovým ukazovateľom budúcej aktivity firiem, po očistení od sezónnych vplyvov zostal v auguste 2024 na úrovni 45,8 bodu, na ktorej sa drží od júna. Spresnená hodnota indexu je o niečo vyššia ako 45,6 bodu pri rýchlom odhade, ale zostáva pevne pod hranicou 50 bodov, ktorá oddeľuje rast aktivity v danom odvetví od jej poklesu.



Spomedzi krajín zahrnutých do prieskumu PMI iba Grécko, Španielsko a Írsko zaznamenali rast výrobného sektora, aj keď spomalený. Najvyšší PMI výrobného sektora malo v auguste Grécko, a to 52,9 bodu, čo je najmenšia hodnota za osem mesiacov. PMI Španielska klesol na sedemmesačné minimum 50,5 bodu a PMI Írska na úrovni 50,4 bodu bol najvyšší za šesť mesiacov.



Ale zvyšné sledované krajiny eurozóny mali PMI nižší než 50 bodov, a to Holandsko 47,7 bodu (osemmesačné minimum) a Rakúsko 44,4 bodu (trojmesačné maximum). Francúzsky spresnený PMI 43,9 bodu bol väčší než 42,1 bodu pri rýchlom odhade, ale najnižší za sedem mesiacov. Aj PMI Nemecka na úrovni 42,4 bodu bol väčší než 42,1 bodu pri predbežnom odhade, ale stále je hlboko pod hranicou 50 bodov a jeho augustová hodnota bola najmenšia za päť mesiacov.



Prieskum tiež odhalil, že čiastkový index produkcie, ktorý je súčasťou kompozitného PMI a považuje sa za dobrý ukazovateľ ekonomického zdravia, v auguste stúpol na 45,8 zo 45,6 bodu v júli a tesne prekonal rýchly odhad na úrovni 45,7 bodu.



"Ide to z kopca a rýchlo. Výrobný sektor uviazol vo vyjazdených koľajach, pričom podmienky na podnikanie sa tri mesiace po sebe zhoršovali rovnakým tempom, čím sa recesia predĺžila na vyčerpávajúcich 26 mesiacov a stále pokračuje," povedal Cyrus de la Rubia, hlavný ekonóm Hamburg Commercial Bank. "Nové objednávky, domáce aj medzinárodné, sa ešte viac spomaľujú a maria akékoľvek nádeje na oživenie," dodal.



Čiastkový index nových objednávok v auguste klesol na 43,3 zo 44,1 bodu v júli, čo je jeho najmenšia hodnota od decembra. Najrýchlejšie v tomto roku klesol aj dopyt zo zahraničia. Výrobcovia totiž prvýkrát za 16 mesiacov zvýšili svoje ceny, najmä továrne vo Francúzsku, Holandsku, Grécku a Taliansku.



"To by mohlo znamenať problémy pre Európsku centrálnu banku (ECB), ktorá zápasí s pretrvávajúcou vysokou infláciou v službách, pričom sa spolieha na klesajúce výrobné ceny, aby udržala dezinfláciu na správnej ceste," povedal de la Rubia.



Miera inflácie v eurozóne sa v auguste znížila na trojročné minimum 2,2 %, čím sa posilnili argumenty pre ďalšie uvoľňovanie menovej politiky.



Analytici predpovedajú, že ECB v tomto roku zníži svoju úrokovú sadzbu z vkladov ešte dvakrát, v septembri a decembri.