Brusel 1. októbra (TASR) - Aktivita vo výrobnom sektore eurozóny v septembri klesla. Síce o niečo menej, ako naznačil predbežný odhad, ale na najnižšiu úroveň v tomto roku. Nemecko, najväčšia európska ekonomika, zaznamenalo najvýraznejšie zhoršenie výrobných podmienok za uplynulých 12 mesiacov. Dôvodom je pokles dopytu. Ukázali to v utorok spresnené výsledky prieskumu spoločnosti S&P Global. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa konečných údajov S&P Global, index nákupných manažérov (Purchasing Managers Index, PMI) z výrobného sektora eurozóny, ktorý je kľúčovým ukazovateľom budúcej aktivity firiem, sa po očistení od sezónnych vplyvov v septembri 2024 znížil na 45 bodov zo 45,8 bodu v auguste. Spresnená hodnota indexu je o niečo vyššia ako 44,8 bodu pri rýchlom odhade, ale zostáva hlboko pod hranicou 50 bodov, ktorá oddeľuje rast aktivity v danom odvetví od jej poklesu.



"Priemyselná produkcia v eurozóne v 3. štvrťroku pravdepodobne klesne približne o 1 % v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom. Vzhľadom na rýchly pád prichádzajúcich objednávok môžeme do konca roka očakávať ďalší pokles produkcie," povedal Cyrus de la Rubia, hlavný ekonóm Hamburg Commercial Bank.



Prieskum odhalil tiež, že čiastkový index produkcie, ktorý je súčasťou kombinovaného PMI pre celý súkromný sektor eurozóny vrátane služieb, v septembri klesol na deväťmesačné minimum 44,9 z augustových 45,8 bodu. Ale je tiež vyšší než 44,5 bodu pri rýchlom odhade.



Nižšie objemy produkcie boli reakciou na slabnúci dopyt, ktorý sa ďalej zhoršuje. Septembrový pád nových objednávok bol najstrmší od decembra. Prepúšťanie tiež nabralo tempo a bolo najvýraznejšie od októbra 2012, s výnimkou obdobia po vypuknutí pandémie ochorenia COVID-19.



Vstupné náklady sa medzitým prvýkrát od mája znížili, čiastkový index výrobných cien klesol na 49,2 z 51,1 bodu. Ale to sa nemusí udržať vzhľadom na situáciu na Blízkom východe, ktorá môže viesť k nárastu cien energií, upozornil de la Rubia. Aktivita vo výrobných sektoroch jednotlivých krajín eurozóny je pritom veľmi odlišná.



"Zatiaľ čo Španielsko (štvrtá najväčšia ekonomika eurozóny) zvláda globálny pokles výroby prekvapivo dobre, nemá jednoducho dostatočnú váhu na to, aby so sebou potiahlo zvyšok eurozóny," uviedol de la Rubia, podľa ktorého zhoršujúci sa prepad priemyslu v Nemecku je príliš veľký na to, aby rast Španielska dokázal zmeniť výsledok celej eurozóny



Konkrétne, PMI španielskeho výrobného sektora dosiahol v septembri 53 bodov, najviac za štyri mesiace. Druhú najvyššiu hodnotu PMI vykázalo Grécko (50,3 bodu, ročné minimum), po ktorom nasledovali Írsko (49,4 bodu, trojmesačné minimum), Taliansko (48,3 bodu, dvojmesačné minimum), Holandsko (48,2 bodu, dvojmesačné maximum), Francúzsko (44,6 bodu, viac ako 44 bodov pri rýchlom odhade a najviac za tri mesiace), Rakúsko (42,8 bodu, polročné minimum) a Nemecko (40,6 bodu, čo bol lepší výsledok ako 40,3 pri rýchlom odhade, ale najmenšia hodnota za jeden rok).