Aktivita vo výrobnom sektore eurozóny spomalila tempo poklesu

Brusel 1. júla (TASR) - Aktivita vo výrobnom sektore eurozóny pokračovala v júni v poklese, jeho tempo sa však spomalilo výraznejšie, než signalizoval predbežný odhad a dosiahlo takmer trojročné minimum. Poukázali na to v utorok zverejnené údaje S&P Global a Hamburskej obchodnej banky (HCOB). Informovali o tom agentúra Reuters a portál tradingeconomics.



Index nákupných manažérov HCOB pre výrobný sektor eurozóny dosiahol v júni 49,5 bodu oproti májovej úrovni 49,4 bodu. Index je vyššie aj v porovnaní s predbežným odhadom zverejneným pred týždňom, ktorý potvrdil údaje z mája. Aj naďalej to síce predstavuje pokles aktivity vo výrobnom sektore v eurozóne, už 35. mesiac v rade, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov, rozsah poklesu je však najnižší za 34 mesiacov.



Nové objednávky sa v porovnaní s májom prakticky nemenili, produkcia však vzrástla štvrtý mesiac v rade. Na druhej strane, zamestnanosť mierne klesla.



Čo sa týka dvoch najväčších ekonomík eurozóny, aktivita vo výrobnom sektore Nemecka spomalila tempo poklesu, keď index nákupných manažérov dosiahol 49 bodov oproti 48,3 bodu v máji. Spresnený odhad tak potvrdil predbežný odhad z 23. júna a najvyššiu úroveň aktivity od augusta 2022.



Naopak, aktivita vo francúzskej výrobe tempo poklesu zrýchlila. Zatiaľ čo v máji príslušný index dosiahol 49,8 bodu, v júni predstavoval 48,1 bodu. Výsledok bol však o niečo lepší, než ukazoval predbežný odhad spred týždňa, ktorý uvádzal index na úrovni 47,8 bodu. Na druhej strane, je to stále najvýraznejší pokles za ostatné štyri mesiace, keď sa produkcia vrátila k poklesu a pokračujúci pokles nových objednávok dosiahol šesťmesačné maximum.