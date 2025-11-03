< sekcia Ekonomika
Aktivita vo výrobnom sektore eurozóny v októbri stagnovala
Finálny index nákupných manažérov HCOB pre výrobný sektor eurozóny dosiahol 50 bodov oproti 49,8 bodu v septembri.
Autor TASR
Brusel 3. novembra (TASR) - Po septembrovom miernom poklese zaznamenala aktivita vo výrobnom sektore eurozóny v októbri nulové tempo rastu. Dôvodom je stagnácia nových objednávok a pokles zamestnanosti, zatiaľ čo produkcia zaznamenala mierny rast. Konečné výsledky prieskumu spoločnosti S&P Global a Komerčnej banky v Hamburgu (HCOB) tak potvrdili predbežný odhad. Informovali o tom agentúra Reuters a portál tradingeconomics.
Finálny index nákupných manažérov HCOB pre výrobný sektor eurozóny dosiahol 50 bodov oproti 49,8 bodu v septembri. Znamená to, že aktivita vo výrobnom sektore menovej únie sa dostala z poklesu, aj keď jeho septembrový rozsah nebol výrazný. Rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Konečný údaj zároveň potvrdil predbežný odhad spred desiatich dní.
„V prípade výrobného sektora eurozóny môžeme prinajlepšom hovoriť o veľmi krehkých výhonkoch ekonomického oživenia,“ povedal hlavný ekonóm HCOB Cyrus de la Rubia.
Produkcia pokračovala v raste, ôsmy mesiac po sebe, pričom tempo rastu sa zrýchlilo. Rozsah zrýchlenia bol však minimálny. V septembri dosiahol index v tejto oblasti 50,9 bodu, v októbri potom 51 bodov. Nové objednávky stagnovali, pričom nové exportné objednávky klesli štvrtý mesiac v rade.
K tomu sa pridal pokles zamestnanosti, ktorý sa oproti septembru mierne zrýchlil. Pokles zamestnanosti vo výrobnom sektore eurozóny tak trvá už takmer 2,5 roka. „Znižovanie počtu pracovných miest v októbri pokračovalo a dokonca sa ešte mierne zrýchlilo, čo je výsledok slabého dopytu,“ dodal de la Rubia.
Čo sa týka jednotlivých krajín eurozóny, aktivita vo výrobe sa vyvíjala výrazne odlišne. Zatiaľ čo Grécko a Španielsko zaznamenali najvýraznejší rast (53,5 bodu a 52,1 bodu), najväčšie ekonomiky eurozóny Nemecko a Francúzsko zotrvali v negatívnom teritóriu. Index nákupných manažérov pre výrobný sektor Nemecka dosiahol 49,6 bodu a v prípade Francúzska to bolo 48,8 bodu.
