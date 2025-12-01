< sekcia Ekonomika
Aktivita vo výrobnom sektore eurozóny klesla na päťmesačné minimum
Autor TASR
Brusel 1. decembra (TASR) - Aktivita vo výrobnom sektore eurozóny sa v novembri vrátila k poklesu. Dôvodom je slabý dopyt, ktorý prinútil podniky redukovať počty pracovných miest najrýchlejším tempom za sedem mesiacov. Informoval o tom portál írskej televízie RTÉ, ktorý zverejnil najnovšie údaje spoločnosti S&P Global a Hamburskej obchodnej banky (HCOB).
Index nákupných manažérov HCOB pre výrobný sektor eurozóny dosiahol v novembri 49,6 bodu oproti 50 bodom v predchádzajúcom mesiaci. To znamená pokles aktivity vo výrobnom sektore eurozóny, ktorá v októbri vykázala stagnáciu, keďže rast od poklesu oddeľuje práve hranica 50 bodov.
Aktivita tak bola najslabšia za posledných päť mesiacov a zaostala aj za predbežným odhadom spred desiatich dní. Ten uvádzal index na úrovni 49,7 bodu.
Za vývojom vo výrobnom sektore eurozóny sú najmä nové objednávky, ktoré po októbrovej stagnácii klesli. Nové exportné objednávky klesli piaty mesiac v rade, čo signalizuje pokračujúce problémy na zahraničných trhoch.
V reakcii na klesajúce objednávky výrobné podniky redukovali v novembri pracovné miesta, a to najrýchlejším tempom od apríla. „Súčasný obraz eurozóny je na zamyslenie, keďže výrobný sektor nie je schopný dostať sa zo stavu stagnácie,“ povedal hlavný ekonóm HCOB Cyrus de la Rubia. Dodal, že čo sa týka počtu štátov eurozóny, v ktorých aktivita vo výrobe rastie, je to slušné, avšak čo sa týka veľkosti týchto ekonomík, je situácia iná. Práve dve najväčšie ekonomiky eurozóny, Nemecko a Francúzsko, totiž zaznamenali ešte väčší pokles aktivity než v predchádzajúcom mesiaci.
V prípade Nemecka aj Francúzska klesol index nákupných manažérov pre výrobný sektor na deväťmesačné minimum. V Nemecku na 48,2 bodu zo 48,6 bodu a vo Francúzsku bol pokles aktivity vo výrobe minulý mesiac ešte výraznejší. Príslušný index dosiahol 47,8 bodu oproti októbrovej úrovni 48,8 bodu. Na druhej strane, šesť štátov eurozóny vykázalo rast, z toho najvyšší Írsko a Grécko s PMI na úrovni 52,8 a 52,7 bodu.
Produkcia síce pokračovala v eurozóne v novembri v raste, tempo rastu sa však výrazne spomalilo na takmer úroveň stagnácie. V októbri dosiahol čiastkový index 51 bodov, v novembri iba 50,4 bodu. To je najnižšia úroveň za deväť mesiacov.
