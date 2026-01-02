< sekcia Ekonomika
Aktivita vo výrobnom sektore eurozóny klesla na deväťmesačné minimum
Autor TASR
Brusel 2. januára (TASR) - Aktivita vo výrobnom sektore eurozóny v decembri opäť klesla. Produkcia sa znížila prvýkrát za desať mesiacov, čo odrážalo zrýchľujúci sa pokles nových objednávok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa v piatok odvolala na údaje spoločnosti S&P Global a Hamburskej komerčnej banky (HCOB).
Index nákupných manažérov (PMI) eurozóny klesol v decembri na 48,8 bodu z novembrových 49,6 bodu. Pozorne sledovaný ukazovateľ sa ešte viac vzdialil od hranice 50 bodov, ktorá oddeľuje pokles aktivity v odvetví od jej rastu. Decembrový výsledok bol zároveň najslabší za posledných deväť mesiacov. „Dopyt po produktoch vyrobených v eurozóne sa opäť spomaľuje. Najzreteľnejšie to ilustruje výrazný pokles nových objednávok, znižujúci sa počet nových objednávok a pokračujúca redukcia zásob,“ uviedol Cyrus de la Rubia, hlavný ekonóm HCOB.
Vedľajší index nových objednávok klesol na 48,9 bodu z novembrových 50,4 bodu. Nové objednávky sa prepadli najrýchlejším tempom za takmer rok, pričom dopyt po exportných objednávkach klesol najvýraznejšie za 11 mesiacov. Spomedzi ôsmich sledovaných krajín zaznamenalo najslabší výkon Nemecko. Hodnota PMI pre najväčšiu európsku ekonomiku dosiahla desaťmesačné minimum. Výrobné odvetvie sa vrátilo do útlmu aj v Španielsku a Taliansku. Svetlú výnimku predstavovalo Francúzsko, kde aktivita v spracovateľskom priemysle poskočila na 42-mesačné maximum.
Podniky znižovali ceny svojich výrobkov už siedmykrát za posledných osem mesiacov v snahe stimulovať slabý dopyt, ktorý viedol k prepúšťaniu už 31. mesiac po sebe.
