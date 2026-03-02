Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Aktivita vo výrobnom sektore eurozóny prudko vzrástla

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Z najväčších ekonomík vývoj v celej eurozóne výrazne podporilo Nemecko, v rámci ktorého aktivita vo výrobnom sektore zaznamenala prvý rast za 3,5 roka.

Autor TASR
Londýn 2. marca (TASR) - Aktivita vo výrobnom sektore eurozóny sa vo februári vrátila k rastu, pričom tempo rastu bolo najvýraznejšie za takmer štyri roky. Prispelo k tomu zotavenie v oblasti nových objednávok a rast produkcie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Index nákupných manažérov Hamburskej obchodnej banky (HCOB), ktorý prezentovala S&P Global, vzrástol vo februári na 50,8 bodu zo 49,5 bodu v predchádzajúcom mesiaci. Údaj, ktorý potvrdzuje predbežný odhad z 20. februára, znamená návrat k rastu, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Navyše, februárová hodnota indexu predstavuje prvý rast aktivity výrobného sektora v eurozóne od augusta a najvyššiu hodnotu od júna 2022.

K rastu aktivity vo výrobe prispel najvýraznejší rast nových objednávok od apríla 2022, pričom dopyt zaznamenal pozitívne teritórium iba druhýkrát za takmer štyri roky. Vzrástla aj produkcia, 11-krát za posledných 12 mesiacov, pričom tempo rastu dosiahlo šesťmesačné maximum.

Z najväčších ekonomík vývoj v celej eurozóne výrazne podporilo Nemecko, v rámci ktorého aktivita vo výrobnom sektore zaznamenala prvý rast za 3,5 roka. Okrem neho aj Taliansko, Holandsko, ale aj Írsko a Grécko vykázali solídne tempo rastu. Naopak, rast aktivity vo Francúzsku sa výrazne spomalil a dosiahol takmer úroveň stagnácie. V prípade Španielska aktivita stagnovala a Rakúsko zaznamenalo mierny pokles.
