< sekcia Ekonomika
Aktivita vo výrobnom sektore eurozóny pokračovala v apríli v raste
Vývoj vo výrobnom sektore menovej únie výrazne ovplyvnili nové objednávky.
Autor TASR
Brusel 4. mája (TASR) - Aktivita vo výrobnom sektore eurozóny pokračovala v apríli v raste, tretí mesiac v rade, pričom tempo rastu bolo najvyššie za takmer štyri roky. Výrazne k tomu prispeli zvýšené objednávky. Uviedla to v pondelok spoločnosť S&P Global, ktorá zverejnila finálne údaje. Informovali o tom portály RTTNews a tradingeconomics.
Index nákupných manažérov (PMI) pre výrobný sektor eurozóny dosiahol v apríli 52,2 bodu. To je rovnaká hodnota, akú S&P Global zverejnila v rámci predbežného odhadu 23. apríla a zároveň najvyššia hodnota od mája 2022. Na porovnanie, v marci dosiahol index 51,6 bodu, vo februári 50,8 bodu a v prvom mesiaci roka 49,5 bodu.
Údaje ukazujú, že aktivita vo výrobnom sektore eurozóny pokračuje v raste tretí mesiac po sebe. Rast od poklesu totiž oddeľuje hranica 50 bodov.
Vývoj vo výrobnom sektore menovej únie výrazne ovplyvnili nové objednávky. Tie vzrástli najvýraznejším tempom za ostatné štyri roky, pričom nové exportné objednávky zaznamenali prvý rast za viac než štyri roky. V reakcii na objednávky sa zvýšila produkcia, a to najvýraznejším tempom od augusta minulého roka.
Index nákupných manažérov (PMI) pre výrobný sektor eurozóny dosiahol v apríli 52,2 bodu. To je rovnaká hodnota, akú S&P Global zverejnila v rámci predbežného odhadu 23. apríla a zároveň najvyššia hodnota od mája 2022. Na porovnanie, v marci dosiahol index 51,6 bodu, vo februári 50,8 bodu a v prvom mesiaci roka 49,5 bodu.
Údaje ukazujú, že aktivita vo výrobnom sektore eurozóny pokračuje v raste tretí mesiac po sebe. Rast od poklesu totiž oddeľuje hranica 50 bodov.
Vývoj vo výrobnom sektore menovej únie výrazne ovplyvnili nové objednávky. Tie vzrástli najvýraznejším tempom za ostatné štyri roky, pričom nové exportné objednávky zaznamenali prvý rast za viac než štyri roky. V reakcii na objednávky sa zvýšila produkcia, a to najvýraznejším tempom od augusta minulého roka.