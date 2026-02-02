< sekcia Ekonomika
Aktivita vo výrobnom sektore v USA sa v januári zlepšila
Index nákupných manažérov (PMI) z amerického výrobného odvetvia v januári v porovnaní s decembrom vzrástol o 4,7 percentuálneho bodu na 52,6 bodu.
Autor TASR
Washington 2. februára (TASR) - Aktivita vo výrobnom sektore USA sa v januári prvýkrát za 12 mesiacov zlepšila, pričom rástli nové objednávky aj produkcia, hoci podniky v čase ekonomickej neistoty zostávajú opatrné. TASR o tom informuje na základe správy agentúr AFP a Reuters, ktoré sa v pondelok odvolali na prieskum Inštitútu pre riadenie zásob (Institute for Supply Management, ISM).
Index nákupných manažérov (PMI) z amerického výrobného odvetvia v januári v porovnaní s decembrom vzrástol o 4,7 percentuálneho bodu na 52,6 bodu. Nad hranicu 50 bodov, ktorá oddeľuje pokles aktivity v odvetví od jej rastu, sa dostal prvýkrát od februára 2025. Motorom rastu boli nové objednávky, ktoré dosiahli najvyššiu úroveň od februára 2022, uviedol ISM.
Na začiatku roka prišli pozitívne signály, hoci sa zdá, že „niektoré nákupy sú motivované snahou vyhnúť sa očakávanému zvýšeniu cien v dôsledku pretrvávajúcich problémov s clami“, poznamenala Susan Spenceová, vedúca prieskumov v ISM. Mnohé firmy podľa ISM takisto uviedli, že odkladajú plány na expanziu vzhľadom na výkyvy v podnikateľskom prostredí.
Index nákupných manažérov (PMI) z amerického výrobného odvetvia v januári v porovnaní s decembrom vzrástol o 4,7 percentuálneho bodu na 52,6 bodu. Nad hranicu 50 bodov, ktorá oddeľuje pokles aktivity v odvetví od jej rastu, sa dostal prvýkrát od februára 2025. Motorom rastu boli nové objednávky, ktoré dosiahli najvyššiu úroveň od februára 2022, uviedol ISM.
Na začiatku roka prišli pozitívne signály, hoci sa zdá, že „niektoré nákupy sú motivované snahou vyhnúť sa očakávanému zvýšeniu cien v dôsledku pretrvávajúcich problémov s clami“, poznamenala Susan Spenceová, vedúca prieskumov v ISM. Mnohé firmy podľa ISM takisto uviedli, že odkladajú plány na expanziu vzhľadom na výkyvy v podnikateľskom prostredí.