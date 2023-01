Washington 4. januára (TASR) - Aktivita vo výrobnom sektore v USA v decembri klesla už druhý mesiac po sebe a o niečo viac, ako sa očakávalo. Ukázali to v stredu výsledky prieskumu Inštitútu pre riadenie zásob (ISM). TASR o tom informuje na základe správ AFP a RTTNews.



Konkrétne index nákupných manažérov z amerického výrobného sektora sa v decembri 2022 znížil na 48,4 bodu z novembrových 49 bodov. Ekonómovia pritom odhadovali, že PMI dosiahne v decembri 48,5 bodu.



December bol už druhý mesiac v rade, keď bola hodnota indexu nižšia ako 50 bodov, čo signalizuje pokles výkonu daného odvetvia. A zároveň je decembrová hodnota indexu najnižšia od mája 2020, keď USA zasiahla prvá vlna pandémie ochorenia COVID-19.



Prieskum ďalej ukázal, že čiastkový index nových objednávok sa v decembri znížil na 45,2 zo 47,2 bodu, pričom v prípade exportných objednávok klesol na 46,2 zo 48,4 bodu. Aj index produkcie v sledovanom období klesol na 48,5 z 51,5 bodu.



Na druhej strane došlo k oživeniu zamestnanosti (na 51,4 zo 48,4 bodu), zrýchlil sa rast zásob (na 51,8 z 50,9 bodu) a cenové tlaky sa zmiernili (na 39,4 bodu, čo je najnižšia hodnota od apríla 2020, zo 43 bodov).



Najväčšiu svetovú ekonomiku sužuje vysoká inflácia, čo prinútilo centrálnu banku, aby agresívne zvýšila úrokové sadzby v snahe utlmiť dopyt. A hoci sa doposiaľ americká ekonomika do značnej miery "držala", objavuje sa čoraz viac náznakov, že kroky Federálneho rezervného systému (Fed) sa začínajú šíriť do jednotlivých sektorov. A k tomu sa pridávajú tiež širšie faktory, ako je spomaľovanie globálnej aktivity.



"Najnovšie údaje tak prinášajú ďalšie dôkazy o tom, že dni hospodárskeho rastu sú za nami," povedal ekonóm Oren Klachkin z Oxford Economics.