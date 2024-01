Washington 3. januára (TASR) - Aktivita vo výrobnom sektore v USA v decembri opäť klesla. Tempo jej poklesu sa pritom spomalilo a viac, ako predpovedali analytici. Prispelo k tomu mierne oživenie výroby a zlepšenie zamestnanosti v továrňach. Ukázali to v stredu výsledky prieskumu Inštitútu pre riadenie zásob (ISM). TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa ISM sa index nákupných manažérov (PMI) z amerického výrobného sektora v decembri 2023 zvýšil na 47,4 bodu po tom, čo sa v predchádzajúcich dvoch mesiacoch držal na úrovni 46,7 bodu. Ekonómovia odhadovali, že index stúpne menej, na 47,1 bodu.



Hodnota indexu však zostala už 14. mesiac v rade pod hranicou 50 bodov, ktorá oddeľuje rast aktivity v danom odvetví od jej poklesu. Ide o najdlhší časový úsek od obdobia augusta 2000 až januára 2002. Podľa ISM, ak je hodnota PMI nejakú dobu nižšia ako 48,7 bodu, naznačuje to pokles výkonu celej ekonomiky.



Takzvané tvrdé údaje naznačujú, že výroba, ktorá predstavuje 10,3 % výkonu ekonomiky, síce pomaly, ale predsa len napreduje. Potvrdili to aj objednávky výrobkov dlhodobej spotreby, ktoré v novembri výrazne vzrástli. Na druhej strane, v prieskume ISM však v decembri čiastkový index nových objednávok klesol na 47,1 zo 48,3 bodu v novembri.



No zároveň produkcia v továrňach sa v závere minulého roka zotavila a príslušný subindex stúpol na 50,3 zo 48,5 bodu v novembri. Výroba by sa mohla ďalej zlepšovať, keďže miera zásob zákazníkov klesla.



Utlmený dopyt pomohol ďalej stlačiť výstupné ceny v továrňach. Konkrétne, čiastkový index výrobných cien sa znížil na 45,2 bodu zo sedemmesačného maxima 49,9 bodu v novembri.



Zamestnanosť v továrňach sa zvýšila, hoci zostala slabá. Príslušný index vzrástol na 48,1 zo 45,8 bodu v novembri.



Americká ekonomika pokračuje v expanzii. V 3. štvrťroku 2023 vzrástla medziročne o 4,9 %. Odhady rastu za 4. štvrťrok (október až december) sa pohybujú okolo úrovne 2 %.