Aktivita vo výrobnom sektore v USA v decembri opäť klesla

Washington 2. januára (TASR) - Aktivita vo výrobnom sektore v USA v decembri 2024 opäť klesla, už šiesty mesiac v rade, aj keď menej, ako naznačil predbežný odhad. Ukázali to vo štvrtok spresnené výsledky prieskumu spoločnosti S&P Global. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.



Podľa konečných údajov sa index nákupných manažérov (PMI) z amerického výrobného sektora v decembri 2024 znížil na 49,4 bodu z novembrových 49,7 bodu. Rýchly odhad pritom signalizoval, že klesne viac, na 48,3 bodu.



Hodnota indexu tak zostala pod zlomovou hranicou 50 bodov, ktorá oddeľuje rast aktivity v danom odvetví od jej poklesu.



Decembrový výsledok poukazuje na pretrvávajúci pokles aktivity amerických tovární, už šiesty mesiac v rade, čo ostro kontrastuje s odolným sektorom služieb.



Prieskum ďalej odhalil, že nové objednávky sa v decembri znížili, čo malo za následok pokles produkcie, najväčší za 18 mesiacov. Súvisí to s neochotou klientov zaviazať sa k novým projektom pred očakávanými zmenami politiky nastupujúcej administratívy novozvoleného prezidenta Donalda Trumpa.



Dodacie lehoty pritom v decembri vzrástli najviac od októbra 2022, zatiaľ čo zamestnanosť sa mierne zvýšila.



"Mnohé firmy vo všeobecnosti očakávajú, že podnikanie sa v novom roku rozbehne, pričom respondenti dúfajú, že nová administratíva uvoľní regulácie, zníži daňové zaťaženie a zvýši dopyt po tovare vyrobenom v USA prostredníctvom ciel," povedal hlavný ekonóm S&P Chris Williamson. No zároveň dodal, že tento optimizmus v decembri stlmili obavy z vyšších cien vstupov a prípadného zrýchlenia inflácie.