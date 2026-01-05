< sekcia Ekonomika
Aktivita vo výrobnom sektore v USA v decembri opäť klesla
Index nákupných manažérov (PMI) z amerického výrobného odvetvia v decembri klesol na 47,9 bodu z novembrových 48,2 bodu.
Autor TASR
Washington 5. januára (TASR) - Aktivita vo výrobnom sektore USA sa v decembri znížila, už desiaty mesiac po sebe. Nové objednávky opäť klesli, zatiaľ čo vstupné náklady pokračovali v raste. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa v pondelok odvolala na prieskum Inštitútu pre riadenie zásob (Institute for Supply Management, ISM).
Index nákupných manažérov (PMI) z amerického výrobného odvetvia v decembri klesol na 47,9 bodu z novembrových 48,2 bodu. Dostal sa tak najnižšie od októbra 2024 a ešte viac sa vzdialil od hodnoty 50 bodov, ktorá oddeľuje pokles aktivity v odvetví od jej rastu. Vedľajší index nových objednávok sa takmer nezmenil, keď z úrovne 47,4 bodu vzrástol na 47,7 bodu, čo poukazuje na štvrtý mesiac klesajúceho dopytu po sebe.
Pokles podľa ISM odráža rast cien niektorých tovarov v dôsledku zvýšených ciel. Slabý dopyt sa prejavil aj na zamestnanosti. Výrobné podniky znižovali počty pracovných miest už jedenásty mesiac po sebe, čo je najdlhšie obdobie poklesu za približne päť rokov, uviedol ISM.
