Washington 3. júna (TASR) - Aktivita vo výrobnom sektore v USA v máji vzrástla viac, ako naznačil rýchly odhad. Prispelo k tomu oživenie nových objednávok, aj keď len mierne. Májové údaje tak signalizujú zlepšenie "zdravia" výrobného sektora. Ukázali to v pondelok spresnené výsledky prieskumu spoločnosti S&P Global. TASR o tom informuje na základe správy RTTNews.



Podľa konečných údajov S&P Global sa index nákupných manažérov (PMI) z amerického výrobného sektora v máji 2024 zvýšil na 51,3 bodu z aprílových 50 bodov. Spresnený index je väčší ako 50,9 bodu pri predbežnom odhade. Hodnota indexu nad 50 znamená rast aktivity v danom odvetví.



Prieskum tiež odhalil, že nové objednávky sa vrátili k rastu, pričom exportné objednávky stúpli najstrmšie za dva roky, vďaka zlepšujúcemu sa dopytu v Európe a zvýšeniu nových objednávok v Ázii, Kanade a Mexiku.



Zamestnanosť v máji vzrástla už piaty mesiac po sebe a najviac od júla 2023. To odzrkadľuje pozitívne očakávania, ako aj obsadenie predtým voľných pozícií.



Prieskum ďalej ukázal, že rast vstupných nákladov sa už tretí mesiac po sebe zrýchlil a bol najväčší od apríla 2023. Podpísali sa pod to vyššie ceny hliníka, medi a kovov, ako aj vyššie náklady na palivo, ktoré sa premietli do cien dopravy.



Firmy reagovali na rastúce inflačné tlaky zvýšením predajných cien, ale najmenším za uplynulých päť mesiacov.