Aktivita vo výrobnom sektore v USA v máji klesla

Washington 2. júna (TASR) - Aktivita vo výrobnom sektore v USA v máji 2025 klesla. Prispela k tomu neistota týkajúca sa colných plánov prezidenta Donalda Trumpa. Ukázali to v pondelok výsledky prieskumu Inštitútu pre riadenie zásob (Institute for Supply Management, ISM). TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



Podľa prieskumu ISM sa index nákupných manažérov (PMI) z amerického výrobného sektora v máji 2025 znížil, už tretí mesiac po sebe, a to na šesťmesačné minimum 48,5 bodu zo 48,7 bodu v apríli. Hodnota PMI pod 50 bodov signalizuje pokles vo výrobnom sektore, ktorý predstavuje 10,2 % ekonomickej aktivity USA. Ekonómovia, ktorých oslovila agentúra Reuters, predpovedali zvýšenie PMI v máji na 49,3 bodu.



Anketa odhalila tiež, že dodávateľom trvalo dlhšie dodanie vstupných materiálov v dôsledku ciel, čo by mohlo signalizovať hroziaci nedostatok niektorých tovarov. To zároveň ukazuje, že výroba, ktorá je vo veľkej miere závislá od dovážaných surovín, nemala prospech z deeskalácie obchodného napätia medzi USA a Čínou po dočasnom znížení vzájomných ciel začiatkom mája.



Ekonómovia tvrdia, že spôsob, akým sa dovozné clá zavádzajú, sťažuje podnikom plánovanie. Ďalšiu neistotu pridal minulý týždeň americký obchodný súd, ktorý zablokoval platnosť väčšiny Trumpových ciel a rozhodol, že prezident prekročil svoju právomoc. Následne ich však federálny odvolací súd dočasne obnovil.



Prieskum ukázal tiež, že čiastkový index dodávok ISM sa v máji zvýšil na 56,1 z 55,2 bodu v apríli. Hodnota indexu vyššia ako 50 bodov v tomto prípade znamená pomalšie dodávky, čo pravdepodobne súvisí s clami.



Ukazovateľ dovozu ISM klesol pritom na 39,9 zo 47,1 bodu v apríli. Výroba v továrňach zostala utlmená a ani objednávky nezaznamenali výraznejšie zlepšenie, pričom čiastkový index nových objednávok sa zvýšil len na 47,6 zo 47,2 bodu v apríli.



Továrne naďalej rušili pracovné miesta, aj keď pomalším tempom. Index zamestnanosti vo výrobe podľa prieskumu stúpol na 46,8 zo 46,5 bodu v apríli.



Napriek tvrdej kritike zo strany mnohých podnikov Biely dom naďalej trvá na tom, že akákoľvek „bolesť“ z ciel bude krátkodobá. A tvorí len jednu časť celkovej stratégie na podporu hospodárskeho rastu, ktorá zahŕňa tiež zníženie daní a dereguláciu.