Washington 1. apríla (TASR) - Aktivita vo výrobnom sektore v USA v marci nečakane vzrástla, po 16 mesiacoch vytrvalého poklesu. Zamestnanosť v továrňach však zostala utlmená a ceny vstupov sa zvýšili. Ukázali to v pondelok výsledky prieskumu Inštitútu pre riadenie zásob (Institute for Supply Management, ISM). TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.



Podľa prieskumu sa index nákupných manažérov (PMI) z amerického výrobného sektora v marci 2024 zvýšil na 50,3 bodu zo 47,8 bodu vo februári. Analytici pritom očakávali, že PMI dosiahne v marci len 48,4 bodu. Hodnota indexu zároveň prekonala zlomovú hranicu 50 bodov, ktorá oddeľuje rast aktivity v danom odvetví od jej poklesu.



Skončilo sa tak 16 po sebe nasledujúcich mesiacov poklesu vo výrobe, ktorá sa podieľa 10,4 % na výkone ekonomiky. Išlo o najdlhší takýto úsek od obdobia od augusta 2000 do januára 2002.



Prieskum ďalej odhalil, že čiastkový index nových objednávok v marci vzrástol na 51,4 zo 49,2 bodu vo februári a index produkcie stúpol na 54,6 zo 48,4 bodu. Nevybavené objednávky však zostali pod hranicou 50 bodov, na úrovni 46,3 bodu.



A zároveň ukazovateľ vývoja cien vstupných surovín sa v marci zvýšil na 55,8 z 52,5 bodu vo februári.



Zamestnanosť v továrňach pokračovala v poklese, aj keď miernejším tempom. Príslušný subindex zamestnanosti vo výrobe sa podľa prieskumu v marci zvýšil na 47,4 zo 45,9 bodu vo februári.