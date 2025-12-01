< sekcia Ekonomika
Aktivita vo výrobnom sektore v USA v novembri klesla
Podľa prieskumu ISM index nákupných manažérov (PMI) z amerického výrobného sektora v novembri 2025 klesol na 48,2 bodu, čo je jeho najnižšia hodnota za štyri mesiace, zo 48,7 bodu v októbri.
Autor TASR
Washington 1. decembra (TASR) - Aktivita vo výrobnom sektore v USA v novembri 2025 opäť klesla, už deviaty mesiac po sebe a na najnižšiu úroveň za štyri mesiace. Ukázali to v pondelok výsledky prieskumu Inštitútu pre riadenie zásob (Institute for Supply Management, ISM). TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
Podľa prieskumu ISM index nákupných manažérov (PMI) z amerického výrobného sektora v novembri 2025 klesol na 48,2 bodu, čo je jeho najnižšia hodnota za štyri mesiace, zo 48,7 bodu v októbri. Tento výsledok zaostal za odhadmi analytikov, ktorí očakávali, že dosiahne 48,6 bodu.
K horšej ako očakávanej hodnote novembrového indexu prispel pokles čiastkového indexu zamestnanosti na 44 zo 46 bodov aj nových objednávok (na 47,4 zo 49,4 bodu), zatiaľ čo subindex produkcie vzrástol na 51,4 % zo 48,2 bodu v októbri.
Podľa prieskumu ISM index nákupných manažérov (PMI) z amerického výrobného sektora v novembri 2025 klesol na 48,2 bodu, čo je jeho najnižšia hodnota za štyri mesiace, zo 48,7 bodu v októbri. Tento výsledok zaostal za odhadmi analytikov, ktorí očakávali, že dosiahne 48,6 bodu.
K horšej ako očakávanej hodnote novembrového indexu prispel pokles čiastkového indexu zamestnanosti na 44 zo 46 bodov aj nových objednávok (na 47,4 zo 49,4 bodu), zatiaľ čo subindex produkcie vzrástol na 51,4 % zo 48,2 bodu v októbri.