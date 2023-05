Washington 1. mája (TASR) - Aktivita vo výrobnom sektore v USA zostala v apríli nízka, aj keď sa nové objednávky mierne zlepšili a zamestnanosť stúpla. Dôvodom nízkej aktivity sú vyššie náklady na pôžičky a prísnejšie podmienky úverov. To zvyšuje riziko recesie v tomto roku. Ukázali to v pondelok výsledky prieskumu Inštitútu pre riadenie zásob (ISM). TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa ISM sa index nákupných manažérov (PMI) z amerického výrobného sektora v apríli 2023 zvýšil na 47,1 bodu z marcových 46,3 bodu.



Hodnota indexu však zostala už šiesty mesiac v rade pod hranicou 50 bodov, ktorá oddeľuje rast aktivity v danom odvetví od jej poklesu.



Aprílový index ale prekonal odhady ekonómov, ktorí predpovedali, že stúpne na 46,8 bodu.



Výrobný sektor, ktorý sa podieľa 11,3 % na výkone americkej ekonomiky, tvrdo zasiahlo agresívne zvyšovanie úrokových sadzieb Federálneho rezervného systému.



Banky v USA sprísnili tiež podmienky poskytovania úverov po nedávnych otrasoch na finančnom trhu, zatiaľ čo výdavky domácností sa presúvajú z tovarov, ktoré sa zvyčajne kupujú na úver, do služieb.



Okrem toho firmy obmedzujú dopĺňanie zásob v očakávaní nižšieho dopytu koncom tohto roka. Vláda minulý týždeň oznámila, že investície do súkromných zásob v 1. štvrťroku 2023 klesli, po prvý raz od 3. štvrťroka 2021. A kapitálové výdavky sa znížili už druhý štvrťrok po sebe. To prispelo k obmedzeniu tempa rastu americkej ekonomiky v 1. kvartáli na 1,1 %.



ISM ďalej uviedol, že čiastkový index nových objednávok minulý mesiac stúpol na 45,7 zo 44,3 bodu v marci, zatiaľ čo index produkcie vzrástol na 48,9 zo 47,8 bodu. Aj keď dopyt zostal slabý, inflácia výstupných cien sa zvýšila a príslušný čiastkový index sa zvýšil na 53,2 bodu, čo je jeho najväčšia hodnota od vlaňajšieho júla, zo 49,2 bodu v marci.



Miera zamestnanosti v amerických továrňach podľa prieskumu ISM sa minulý mesiac zotavila a vzrástla na 50,2 bodu zo 46,9 bodu v marci.