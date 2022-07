Aktivita výrobného sektoru eurozóny rástla v júni najslabšie za 2 roky

Londýn 1. júla (TASR) - Aktivita vo výrobnom sektore eurozóny rástla minulý mesiac najslabšie za takmer dva roky, spomalenie rastu však bolo miernejšie, než signalizoval predbežný odhad. Informovala o tom agentúra Reuters.



Index nákupných manažérov pre výrobný sektor eurozóny dosiahol v júni 52,1 bodu oproti hodnote 54,6 bodu za máj, zverejnila v piatok konečné údaje spoločnosť S&P Global. To znamená pokračovanie rastu aktivity v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov.



Navyše, konečné údaje boli mierne lepšie než predbežný odhad, v ktorom firma S&P Global zverejnila index na úrovni 52 bodov. Napriek tomu je to stále najslabší rast od augusta 2020.



Aktivitu vo výrobnom sektore ovplyvnila v júni do veľkej miery produkcia, ktorá zaznamenala prvý pokles za dva roky. Príslušný čiastkový index dosiahol v júni 49,3 bodu, zatiaľ čo v máji predstavoval 51,3 bodu.



Navyše, nové objednávky pokračovali v poklese, pričom tempo poklesu sa výrazne zrýchlilo. Čiastkový index dosiahol 45,2 bodu oproti májovej hodnote 48,7 bodu. Júnová úroveň nových objednávok je tak najhoršia od mája 2020, keď vývoj v eurozóne aj na iných trhoch ovplyvňovala pandémia nového koronavírusu. Dôvodom je obmedzovanie nákupov zo strany spotrebiteľov, ktorých odrádzajú vysoké ceny a obavy z recesie.