Aktivity misijno-pastoračných centier na Slovensku posilnené nebudú

Bratislava 19. septembra (TASR) - Náboženské, sociálne a duchovné aktivity misijno-pastoračných centier na Slovensku nebudú posilnené. Novelou zákona o sociálnych službách a novelou živnostenského zákona to chcelo dosiahnuť opozičné KDH. Návrh však poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok neposunuli do druhého čítania.



"Predložený návrh zákona reflektuje potrebu posilniť náboženské, sociálne a duchovné aktivity cielené na rozvoj a podporu miestnych komunít v Slovenskej republike. Tento zákon reaguje na rastúcu potrebu efektívnejšie organizovať misijné a pastoračné aktivity v súlade s princípmi slobody náboženského vyznania a podpory charitatívnych činností," zdôvodňuje sa v návrhu zákona.



Cieľom návrhu je podľa KDH vytvoriť legislatívny rámec na vznik, fungovanie a organizáciu misijno-pastoračných centier, ktoré budú poskytovať duchovnú, sociálnu a vzdelávaciu podporu širokej verejnosti vrátane marginalizovaných skupín.



Kresťanskí demokrati upozornili, že integrácia rómskych komunít do majoritnej spoločnosti a ich sociálna inklúzia sú dlhodobým a pomaly sa riešiacim problémom. "Prax, ale aj odborné výskumy ukazujú, že jedným z fungujúcich nástrojov na efektívnejšiu integráciu rómskych komunít je intenzívna, systematická a dlhodobá pastoračná práca," uvádza sa v návrhu novely zákona.



Práve pastoračné centrá by podľa KDH mali zohrávať dôležitú úlohu pri podpore integrácie rôznych skupín vrátane migrantov, seniorov, osôb so zdravotným znevýhodnením či sociálne slabších rodín. "Náboženské a sociálne aktivity sú efektívnym nástrojom na prekonávanie sociálnych bariér a posilňovanie vzťahov v komunitách," dopĺňa sa v návrhu.