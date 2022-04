Aktivity spoločnosti Saidler & Co. na Slovensku a vo svete

Bratislava 4. apríla (OTS) - Z času na čas sa stretávame s otázkami, aby sme bližšie priblížili rodinu Saidler a pôsobenie spoločnosti Saidler & Co. u nás a vo svete.Pred časom sme oznámili, že spoločnosť Saidler & Co. vlastní v Štandarde 40-percentný podiel, väčšinovým 60-percentným vlastníkom média je Peter Núñez, k navýšeniu podielu pre Saidler & Co. z 20 na 40 percent prišlo rok po vzniku média a po vzájomnej dohode obidvoch majiteľov.Saidler & Co. je švajčiarska investičná spoločnosť založená a kontrolovaná rodinou Saidler. Na Slovensku sú investične prítomní v oblasti finančného a mediálneho priemyslu. Investovali do regionálneho mestského portálu Terajšok v Trenčíne a denníka Štandard.K spolupráci prišlo vďaka blízkym vzťahom pána Saidlera k Slovensku. Martin Saidler je švajčiarsky občan rakúskeho pôvodu, jeho matka sa narodila v Trenčíne a počas komunistického režimu emigrovala do Viedne. Počas komunizmu podporovali slovenský odpor voči komunizmu. Rodina je spätá s Viedňou, svoj pôvod má tiež na českom území. Pred 25 rokmi sa z Viedne presunula do Švajčiarska, kde má dnes v mestečku Zug svoje sídlo.Spoločnosť Saidler & Co. investuje v oblasti finančného a mediálneho priemyslu, svoje projekty predstavujú na webstránke spoločnosti . Firma je organizovaná ako investičná spoločnosť a hedžový fond. Spoločnosť spravuje aktíva vo výške 2 miliárd švajčiarskych frankov.Rodina Saidler sa hlási ku katolíckej viere. K aktivitám rodiny a spoločnosti preto patrí aj filantropia. Na Slovensku štedrou dotáciou podporili rekonštrukciu zázemia pútnického miesta a výstavbu nového pútnického domu v Skalke pri Trenčíne.V Izraeli sa podieľajú na výstavbe novej národnej knižnice. Ide o pozoruhodné dielo a príbeh. Izraelská národná knižnica má 120-ročnú tradíciu, ktorá sa začala v roku 1892 ako prvá inštitúcia tohto druhu určená Židom v Palestíne. Novú budovu navrhla švajčiarska architektonická firma Herzog & de Meuron , ktorá patrí medzi popredné architektonické firmy vo svete (navrhli napríklad olympijský štadión Vtáčie hniezdo v Pekingu, Allianz arénu v Mníchove či galériu moderného umenia Tate Modern v Londýne).Nová budova knižnice sa nachádza v kampuse Hebrejskej univerzity v Jeruzaleme a na rozlohe 45-tisíc štvorcových metrov bude pre návštevníkov dostupných nielen vyše 5 miliónov zväzkov kníh, ale aj vzácne rukopisy Maimonida, rukopisy Isaaca Newtona či archívy takých autorov, akými boli Franz Kafka, Martin Buber alebo Stefan Zweig.V budove, ktorej jeden z dvoch vchodov nesie meno Saidler Gate , sa budú nachádzať aj priestranná čitáreň či sály na semináre. Za jej výstavbou stoja viaceré rodiny z globálnej elity finančného priemyslu, ako napríklad rodina Stephena A. Schwarzmana, spoluzakladateľa spoločnosti Blackstone Group, a rodina Rothschild v spolupráci s izraelskou vládou. Rodina Saidler, ako jediný kresťanský donor, bola pozvaná nadáciou Yad Hanadiv, ktorá je súčasťou Rothschild Foundation. Projekt má rozpočet 300 miliónov amerických dolárov a knižnica by mala byť otvorená verejnosti v roku 2023.Pre Štandard je prítomnosť a zázemie rodiny Saidler veľkým prínosom, čo sa onedlho prejaví aj na rozšírenom obsahu denníka Štandard.