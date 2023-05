Aktívne saldo zahraničného obchodu dosiahlo v marci 804,2 mil. eur

Bratislava 9. mája (TASR) - Zo Slovenska sa v marci 2023 vyviezol tovar v hodnote 10,2 miliardy eur, pri medziročnom raste o 12,6 %. Celkový dovoz tovaru po viac ako dvoch rokoch prvýkrát medziročne klesol, a to o 2,1 % na 9,4 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne vo výške 804,2 milióna eur. V rovnakom období minulého roka skončila bilancia zahraničného obchodu s deficitom takmer 541 miliónov eur. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR v predbežnej správe.



Z desiatich tried v štruktúre exportu vykázali medziročný rast len štyri z nich. Najvyšší nárast, a teda aj najvýraznejší vplyv na hodnotu celkového vývozu, mala najobchodovanejšia trieda zahraničného obchodu stroje a prepravné zariadenia, kam patrí aj vývoz automobilov a lietadiel. Hodnota vyvezeného tovaru v tejto triede bola medziročne vyššia o 25,2 %, dvojciferný nárast v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka tak pokračoval už tretí mesiac po sebe. Väčšina strojov a prepravných zariadení (68,9 %) smerovala zo Slovenska na trhy EÚ, aj keď do zvyšku sveta vzrástol vývoz tejto triedy oveľa dynamickejšie, a to až o 63,5 %.



Za január až marec 2023 sa podľa predbežných údajov v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zvýšil celkový vývoz tovaru o 11,4 % na 27,7 miliardy eur a celkový dovoz sa zvýšil o 3,3 % na 26,9 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 818,2 milióna eur. Za prvé tri mesiace roku 2022 bolo saldo pasívne v hodnote 1,1 miliardy eur.



ŠÚ SR zároveň spresnil, že v januári a februári 2023 sa v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2022 zvýšil celkový vývoz tovaru o 10,6 % na 17,5 miliardy eur a celkový dovoz sa zvýšil o 6,5 % na 17,5 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne na úrovni 14 miliónov eur. Minulý rok skončila za prvé dva mesiace bilancia zahraničného obchodu s deficitom v hodnote 600,4 milióna eur.