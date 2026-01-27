Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Aktívne saldo zahraničného obchodu Švédska medziročne stúplo

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Medziročne sa švédsky vývoz posilnil o 1 % a dovoz klesol o 3 %.

Autor TASR
Štokholm 27. januára (TASR) - Prebytok švédskeho zahraničného obchodu sa v decembri medziročne zvýšil, keďže export vzrástol a dovoz sa znížil. Ukázali to údaje, ktoré v utorok zverejnil švédsky štatistický úrad. Obchodný prebytok krajiny stúpol na 7,4 miliardy švédskych korún (699 miliónov eur) z úrovne 2,3 miliardy SEK v rovnakom mesiaci predošlého roka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Medziročne sa švédsky vývoz posilnil o 1 % a dovoz klesol o 3 %. Obchod Švédska so štátmi mimo Európskej únie v decembri vykázal prebytok v objeme 30 miliárd SEK. Obchod krajiny s členmi Európskej únie však skončil deficitom v sume 22,6 miliardy SEK.

Švédsky štatistický úrad zároveň v utorok uviedol, že ceny výrobcov v krajine sa v decembri medziročne znížili o 2,7 % po novembrovom poklese o 1,4 %. Ceny energií sa oproti decembru 2024 oslabili o 2,8 % a výrobné ceny spotrebných tovarov klesli o 1,6 %.

(1 EUR = 10,582 SEK)
.

