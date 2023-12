Aktívne saldo zahraničného obchodu SR bolo v októbri 548,1 mil. eur

Bratislava 8. decembra (TASR) - Saldo zahraničného obchodu SR bolo v októbri 2023 aktívne v objeme 548,1 milióna eur, čo bol v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka lepší výsledok o viac ako 369 miliónov eur. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Hodnota vývozu aj dovozu bola v októbri 2023 najvyššia od marca tohto roka. Zo Slovenska sa podľa predbežných výsledkov vyviezol tovar v hodnote 9,9 miliardy eur. Export sa tak vrátil po septembrovom miernom poklese opäť k medziročnému rastu, aktuálne o 2,9 %. Dovoz tovaru sa znížil o 1 % na 9,3 miliardy eur. Import bol nižší v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka už štvrtý mesiac po sebe a ovplyvnilo ho najmä zníženie hodnoty dovozu energetických komodít.



Podstatný vplyv na vývoj celého exportu mala aj v októbri najobchodovanejšia trieda zahraničného obchodu stroje a prepravné zariadenia, kam patrí aj vývoz automobilov. Hodnota vyvezeného tovaru v tejto triede bola medziročne vyššia o 8,3 %. Medziročný nárast v tejto triede pokračuje nepretržite od začiatku tohto roka.



Najviac obchodovaná trieda v zahraničnom obchode SR boli stroje a prepravné zariadenia s podielom 63,8 % na celkovom vývoze a 48,6 % na celkovom dovoze. Do členských štátov EÚ smerovalo 77,7 % vývozu SR a 64,6 % dovozu. Vývoz do členských štátov EÚ v októbri medziročne vzrástol o 2,8 %. Dovoz z členských štátov EÚ sa zvýšil o 5,7 %. Vývoz do nečlenských krajín EÚ medziročne vzrástol o 3,2 % a dovoz klesol o 11,2 %.



Za január až október 2023 sa v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2022 zvýšil vývoz o 6,8 % na 91,3 miliardy eur a dovoz sa znížil o 0,8 % na 87,1 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 4,2 miliardy eur. Za prvých desať mesiacov roku 2022 bolo saldo pasívne v hodnote 2,3 miliardy eur.



V súhrne za január až september 2023 sa v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2022 zvýšil vývoz o 7,3 % na 81,5 miliardy eur a dovoz sa znížil o 0,7 % na 77,8 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne vo výške 3,7 miliardy eur, minulý rok skončila za prvých deväť mesiacov bilancia zahraničného obchodu s deficitom na úrovni 2,5 miliardy eur.