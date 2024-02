Aktívne saldo zahraničného obchodu SR vlani dosiahlo 4,2 mld. eur

Bratislava 8. februára (TASR) - Saldo zahraničného obchodu SR bolo za celý rok 2023 aktívne v objeme 4,2 miliardy eur, čo bol v porovnaní s rovnakým obdobím predminulého roka lepší výsledok o viac ako 8,7 miliardy eur. V decembri minulého roku sa obchodná bilancia po desiatich mesiacoch prebytku prepadla do mínusu a skončila so schodkom 258 miliónov eur. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Zahraničný obchod SR v roku 2023 dokázal po ročnom útlme opäť obrátiť svoj vývoj na pozitívnu vlnu. Podľa predbežných údajov vývoz tovaru zo Slovenska za celý rok vzrástol o 5,4 % na viac ako 108 miliardy eur a dovoz do SR klesol o 2,9 % na vyše 104 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo za celý rok aktívne v objeme 4,2 miliardy eur.



Z desiatich tried v štruktúre exportu vykázalo v roku 2023 medziročný nárast päť z nich. Najpodstatnejší vplyv na vývoj slovenského exportu mala počas celého roka najobchodovanejšia trieda zahraničného obchodu stroje a prepravné zariadenia, kam patrí aj vývoz automobilov.



Absolútna väčšina, až 77 % vyvážaných tovarov smerovala do členských štátov EÚ. Objem tohto vývozu medziročne vzrástol len o necelé 2 %. Ostatok tvoril vývoz do krajín mimo EÚ, ktorý medziročne vzrástol takmer o 20 %.



Pokles dovozu v roku 2023 ovplyvňovalo najmä zníženie hodnoty dovozu v triede minerálne palivá, kam patria aj ropa, elektrická energia a zemný plyn. Hodnota dovezeného tovaru v tejto triede bola vlani medziročne nižšia o viac ako 40 %. K celkovému poklesu dopomohol aj nižší dovoz triedy trhové výrobky, kam patria produkty odvetví, ako sú spracovanie kovov, hutníctvo či gumárstvo. Hodnota v tejto triede bola medziročne nižšia takmer o 9 %.



V decembri 2023 medziročný pokles slovenského vývozu a dovozu pokračoval druhý mesiac po sebe, aj keď jeho tempo bolo nižšie ako v predošlom mesiaci. Obchodná bilancia sa v decembri minulého roka po desiatich mesiacoch prebytku prepadla do mínusu a skončila so schodkom 258 miliónov eur. V porovnaní s rovnakým obdobím predminulého roka to bol stále lepší výsledok takmer o 1,1 miliardy eur.



V súhrne za január až november 2023 sa v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2022 zvýšil vývoz o 5,9 % na 100,8 miliardy eur a dovoz sa znížil o 2 % na 96,4 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 4,5 miliardy eur, predminulý rok skončila za prvých jedenásť mesiacov bilancia zahraničného obchodu s deficitom v objeme 3,2 miliardy eur.