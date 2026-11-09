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Aktívne saldo zahraničného obchodu v septembri dosiahlo 542,1 mil. eur
Vývoz dosiahol najrýchlejšie tempo rastu za posledných 18 mesiacov (od marca 2025).
Autor TASR
Bratislava 9. novembra (TASR) - Zo Slovenska sa podľa predbežných výsledkov v septembri 2026 vyviezol tovar v hodnote 10,7 miliardy eur, čo predstavovalo medziročný nárast o 11 %. Vývoz tak dosiahol najrýchlejšie tempo rastu za posledných 18 mesiacov (od marca 2025). Dovoz tovaru sa zvýšil o 9,9 % na 10,1 miliardy eur. Po mesiaci sa zahraničný obchod Slovenska opäť dostal do prebytku. Aktívne saldo dosiahlo 542,1 milióna eur, čo bolo o 141 miliónov eur viac ako v rovnakom mesiaci minulého roka. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Z hľadiska komoditnej štruktúry sa medziročný rast exportu prejavil v 7 z 10 obchodovaných tried. Najvýraznejší pozitívny vplyv na celkový vývoj mala trieda stroje a prepravné zariadenia, ktorá zahŕňa aj automobily. Hodnota jej vývozu sa medziročne zvýšila o viac ako 12 %, čo bolo najrýchlejšie tempo rastu od marca 2025.
Na strane dovozu zaznamenalo medziročný nárast 6 z 10 obchodovaných tried. Najvýraznejšie sa na jeho zvýšení podieľala trieda stroje a prepravné zariadenia, ktorá zahŕňa aj súčiastky pre automotive. Jej hodnota sa medziročne zvýšila takmer o 12 %. K rastu dovozu významne prispeli aj minerálne palivá, mazivá a príbuzné materiály, kam patria ropa, elektrická energia a zemný plyn. Hodnota dovozu v tejto triede bola medziročne vyššia o viac ako 56 %. Vyšší medziročný nárast sa naposledy zaznamenal v decembri 2022.
Z regionálneho pohľadu smerovalo takmer 80 % hodnoty septembrového vývozu do členských štátov EÚ. Dovoz z nich tvoril bezmála 65 %. Vývoz do EÚ medziročne vzrástol o 7 % a dovoz sa zvýšil o vyše 11 %. Vývoz do nečlenských krajín EÚ medziročne vzrástol o takmer 30 %. Dovoz z týchto krajín bol vyšší o viac ako 7 %.
Obchodovanie s členskými štátmi EÚ sa skončilo v septembri prebytkom viac ako 1,9 miliardy eur. Naopak, s krajinami mimo EÚ dosiahlo Slovensko schodok približne 1,4 miliardy eur.
V súhrne za január až september 2026 sa vývoz v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2025 zvýšil o 4,4 % na 85,5 miliardy eur a dovoz stúpol o 4,2 % na 83,4 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 2,1 miliardy eur. Za prvých 9 mesiacov minulého roka bola bilancia v prebytku 1,9 miliardy eur.
Vývoz tovaru za január až august 2026 sa podľa spresnených údajov medziročne zvýšil o 3,5 % na 74,8 miliardy eur a dovoz vzrástol o 3,4 % na 73,2 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 1,6 miliardy eur. Za rovnaké obdobie minulého roka to bolo 1,5 miliardy eur.
Z hľadiska komoditnej štruktúry sa medziročný rast exportu prejavil v 7 z 10 obchodovaných tried. Najvýraznejší pozitívny vplyv na celkový vývoj mala trieda stroje a prepravné zariadenia, ktorá zahŕňa aj automobily. Hodnota jej vývozu sa medziročne zvýšila o viac ako 12 %, čo bolo najrýchlejšie tempo rastu od marca 2025.
Na strane dovozu zaznamenalo medziročný nárast 6 z 10 obchodovaných tried. Najvýraznejšie sa na jeho zvýšení podieľala trieda stroje a prepravné zariadenia, ktorá zahŕňa aj súčiastky pre automotive. Jej hodnota sa medziročne zvýšila takmer o 12 %. K rastu dovozu významne prispeli aj minerálne palivá, mazivá a príbuzné materiály, kam patria ropa, elektrická energia a zemný plyn. Hodnota dovozu v tejto triede bola medziročne vyššia o viac ako 56 %. Vyšší medziročný nárast sa naposledy zaznamenal v decembri 2022.
Z regionálneho pohľadu smerovalo takmer 80 % hodnoty septembrového vývozu do členských štátov EÚ. Dovoz z nich tvoril bezmála 65 %. Vývoz do EÚ medziročne vzrástol o 7 % a dovoz sa zvýšil o vyše 11 %. Vývoz do nečlenských krajín EÚ medziročne vzrástol o takmer 30 %. Dovoz z týchto krajín bol vyšší o viac ako 7 %.
Obchodovanie s členskými štátmi EÚ sa skončilo v septembri prebytkom viac ako 1,9 miliardy eur. Naopak, s krajinami mimo EÚ dosiahlo Slovensko schodok približne 1,4 miliardy eur.
V súhrne za január až september 2026 sa vývoz v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2025 zvýšil o 4,4 % na 85,5 miliardy eur a dovoz stúpol o 4,2 % na 83,4 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 2,1 miliardy eur. Za prvých 9 mesiacov minulého roka bola bilancia v prebytku 1,9 miliardy eur.
Vývoz tovaru za január až august 2026 sa podľa spresnených údajov medziročne zvýšil o 3,5 % na 74,8 miliardy eur a dovoz vzrástol o 3,4 % na 73,2 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 1,6 miliardy eur. Za rovnaké obdobie minulého roka to bolo 1,5 miliardy eur.