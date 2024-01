Aktívne saldo zahraničného obchodu v novembri dosiahlo 288,2 mil. eur

Bratislava 9. januára (TASR) - Zo Slovenska sa podľa predbežných výsledkov vyviezol v novembri 2023 tovar v hodnote 9,4 miliardy eur. Hodnota dovozu sa prepadla o 14,3 % na 9,1 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 288,2 milióna eur. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Podstatný vplyv na vývoj celého exportu mala aj v novembri najobchodovanejšia trieda zahraničného obchodu, a to stroje a prepravné zariadenia, kam patrí aj vývoz automobilov. Hodnota vyvezeného tovaru v tejto triede bola medziročne vyššia o 0,6 %. Medziročný nárast v uvedenej triede sa udržal nepretržite od začiatku roka 2023.



Pokles celkového dovozu aj v novembri ovplyvnilo najmä zníženie hodnoty dovozu v triede minerálne palivá, kam patrí aj ropa, elektrická energia a zemný plyn. Hodnota dovezeného tovaru v tejto triede bola medziročne nižšia o viac ako 43 %. Dvojcifernému poklesu celkového dovozu dopomohol aj nižší dovoz triedy stroje a prepravné zariadenia, kam patria aj súčiastky motorových vozidiel. Hodnota v tejto triede bola medziročne nižšia o 11,2 %.



Najobchodovanejšou triedou v zahraničnom obchode SR boli stroje a prepravné zariadenia s podielom 62,8 % na celkovom vývoze a 47,3 % na celkovom dovoze.



Do členských štátov EÚ smerovalo 78 % vývozu SR a dovoz z nich tvoril 65,8 %. Vývoz do členských štátov EÚ v novembri medziročne klesol o 4,9 %. Dovoz z členských štátov EÚ sa znížil o 7,6 %. Vývoz do nečlenských krajín EÚ medziročne vzrástol o 3 % a dovoz z týchto krajín klesol o 24,7 %.



Za január až november 2023 sa v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2022 zvýšil vývoz o 5,9 % na 100,8 miliardy eur a dovoz sa znížil o 2,1 % na 96,3 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 4,4 miliardy eur. Za prvých 11 mesiacov roku 2022 bolo saldo pasívne v objeme 3,2 miliardy eur.



V súhrne za január až október 2023 sa podľa spresnených údajov v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2022 zvýšil vývoz o 6,9 % na 91,4 miliardy eur a dovoz sa znížil o 0,6 % na 87,3 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 4,1 miliardy eur, predminulý rok skončila za prvých desať mesiacov bilancia zahraničného obchodu s deficitom vo výške 2,3 miliardy eur.