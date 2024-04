Aktívne saldo zahraničného obchodu vo februári dosiahlo 649,4 mil. eur

Bratislava 9. apríla (TASR) - Saldo zahraničného obchodu bolo vo februári 2024 aktívne v objeme 649,4 milióna eur, čo bol v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka lepší výsledok o 424 miliónov eur. Saldo zahraničného obchodu za január a február 2024 bolo aktívne v hodnote 1,2 miliardy eur. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR v predbežnej správe.



Zo Slovenska sa podľa predbežných výsledkov vyviezol vo februári 2024 tovar v hodnote 8,8 miliardy eur pri medziročnom poklese o 3,4 %. Po mesiaci sa tak vývoz opäť vrátil do poklesu, ktorý bol zároveň najväčší za posledného 2,5 roka. Najvýznamnejšie sa na ňom podieľal export automobilov.



Hodnota dovozu sa znížila o 8,3 % na 8,1 miliardy eur. Výraznejší pokles tak pokračuje už štvrtý mesiac po sebe. Ovplyvnilo ho najmä zníženie hodnoty dovezených energetických komodít.



Najviac obchodovaná trieda v zahraničnom obchode SR boli stroje a prepravné zariadenia s podielom 61,3 % na celkovom vývoze a 48,4 % na celkovom dovoze.



Do členských štátov EÚ smerovalo 79,2 % vývozu SR a dovoz z nich tvoril 66,5 %. Vývoz do členských štátov EÚ vo februári medziročne klesol o 1,3 %. Dovoz z členských štátov EÚ sa znížil o 5,7 %. Vývoz do nečlenských krajín EÚ medziročne klesol o 10,7 % a dovoz z týchto krajín bol nižší o 13 %.



Za prvé dva mesiace tohto roka sa vývoz medziročne znížil o 1,6 % na 17,3 miliardy eur a dovoz sa znížil o 8,7 % na 16,1 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu za január a február 2024 bolo aktívne v objeme 1,2 miliardy eur. Za rovnaké obdobie minulého roka pritom bolo pasívne v objeme 59,7 milióna eur.



Za január 2024 sa podľa spresnených údajov zvýšil medziročne vývoz o 0,5 % na 8,5 miliardy eur a dovoz sa znížil o 9 % na 8 miliárd eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v hodnote 544,6 milióna eur. V rovnakom období minulého roka sa skončila bilancia zahraničného obchodu s deficitom vo výške 285,1 milióna eur.