Kmec: Aktualizácia Akčného plánu reaguje aj na konsolidáciu

Bratislava 5. februára (TASR) - V rámci aktualizácie Akčného plánu Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií na roky 2023 - 2025 majú byť zdroje v poslednom roku platnosti zamerané na realizáciu 29 kľúčových opatrení. Reaguje sa tak najmä na zmenu potrieb výskumného a inovačného ekosystému, ako aj na prebiehajúcu konsolidáciu. Vyplýva to z materiálu podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku SR Petra Kmeca (Hlas-SD), ktorý v stredu schválila vláda.



"V rámci aktualizácie navrhujeme zrušenie vybraných opatrení s nízkym dosahom, zlúčenie podobných opatrení, presun personálnych kapacít a zdrojov medzi opatreniami a obsahové prepracovanie vybraných opatrení," uviedol predkladateľ. Z materiálu vyplýva, že hlavnými prioritami sú príprava a prijatie zákona o výskume, vývoji a inováciách, ako aj podpora technologického transferu a firemného výskumu a vývoja.



Ostatné opatrenia majú byť realizované ďalej bez zmien. Výsledný okruh 29 opatrení na tento rok je podľa predkladateľa výsledkom zrušenia alebo zlúčenia 24 z 53 opatrení, ktoré ešte nemajú splnené míľniky. To podľa neho umožní naplniť ambiciózne ciele Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií aj s existujúcimi zdrojmi. "Zúžený zoznam je výsledkom spoločných konzultácií so všetkými zúčastnenými gestormi. Výraznejšie prepracované opatrenia budú súčasťou nového Akčného plánu na roky 2026 - 2028," uzavrel predkladateľ.