Aktualizácia plánu obnovy zohľadňuje vyšší rast HDP aj infláciu

Bratislava 14. marca (TASR) - Slovenský plán obnovy prejde aktualizáciou. V dôsledku vyššieho ako očakávaného rastu v predchádzajúcich rokoch sa jeho prostriedky mierne znížia, na druhej strane SR získa dodatočné peniaze v rámci európskeho programu na znižovanie závislosti na ruských fosílnych palivách. K zmenám má dôjsť aj v nastavení investícií v dôsledku vysokej inflácie. Návrh zmeny Plánu obnovy a odolnosti SR je momentálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní.



Dokument má vopred nastavené míľniky a ciele, ktoré musí Slovensko splniť na to, aby dostalo dohodnuté finančné prostriedky. "Nejde ho len tak meniť, ani len tak posúvať míľniky a ciele. Ako sme však už informovali, plán je možné aktualizovať," vysvetlila na sociálnej sieti sekcia plánu obnovy Úradu vlády (ÚV) SR, ktorá funguje aj ako Národná implementačná a koordinačná autorita (NIKA).



V prípade Slovenska ide o vopred plánovaný proces, a to z viacerých dôvodov. Každej krajine EÚ sa vlani prepočítalo 30 % celkovej alokácie plánu obnovy, pričom sa zohľadnil vývoj hrubého domáceho produktu (HDP) za roky 2020 a 2021.



"Logika priradenia týchto prostriedkov funguje tak, že čím horšie sa krajinám darilo, tým viac dostanú. Slovensku sa v tomto prípade darilo viac ako sme predpokladali, celková finančná alokácia plánu sa nám preto zníži o približne 323 miliónov eur," vyčíslila NIKA.



Na druhej strane, každá krajina si môže do plánu obnovy pridať novú kapitolu REPowerEU, ktorá sa bude sústreďovať na opatrenia s cieľom znížiť závislosť na ruských fosílnych palivách. Slovensku to umožňuje čerpať dodatočných 367 miliónov eur. SR požiadala tiež o prevod financií z tzv. pobrexitovej adaptačnej rezervy, čo navýši plán obnovy o ďalších 36 miliónov eur.



Ďalšie zmeny dokumentu súvisia s vysokým rastom cien. "V poslednom období čelíme zvýšenej inflácii, tým pádom aj nárastu stavebných nákladov a obmedzeným kapacitám v stavebníctve. Ak by sme tento fakt nereflektovali, mohli by sme ohroziť investície, ktoré v pláne obnovy máme," zdôraznila NIKA.



V aktualizácii plánu obnovy tak dochádza k proporčnému zníženiu počtu plánovaných dodaných jednotiek a alokácií, ktoré sú na ne naviazané. Bude sa pritom reflektovať aj stav pripravenosti jednotlivých projektov. "Pridávame nové zelené reformy a investície v rámci kapitoly REPowerEU. Neznižujeme ambicióznosť celého plánu obnovy, rovnako nemeníme jeho hlavné priority," priblížila NIKA.



Upozornila, že prijímanie týchto zmien je niekoľkomesačný oficiálny proces. Začína sa v týchto dňoch medzirezortným pripomienkovým konaním. Nasleduje schvaľovanie na vláde, posúdenie Európskou komisiou a Radou.



Plán obnovy je spoločnou reakciou krajín EÚ na silný pokles ekonomiky v dôsledku pandémie COVID-19. Pre Slovensko je v ňom alokovaných približne 6 miliárd v grantoch. Ďalšie peniaze môže krajina získať vo forme zvýhodnených pôžičiek, ak o ne požiada. Celý plán obnovy je potrebné realizovať do konca roka 2026.