Aktualizovali podmienky na pripojenie sa k platformám MARI a PICASSO

Bratislava 13. októbra (TASR) - Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) aktualizovala technické podmienky s požiadavkami na pripojenie sa k platformám MARI (Iniciatíva manuálne aktivovaných rezerv) a PICASSO (Platforma pre medzinárodnú koordináciu automatickej obnovy frekvencie a prevádzky stabilného systému). Ide o dôležitý míľnik na ceste k pripojeniu sa do medzinárodných platforiem pre výmenu regulačnej energie, informovala SEPS v piatok.



"Zmeny technických podmienok sa týkali najmä úprav a doplnenia komunikácie medzi platformami a SEPS, následne medzi zariadeniami poskytujúcimi podporné služby a riadiacim systémom SEPS či úprav vyhodnotenia aktivácie služieb. Z obchodného hľadiska sa rozšíri zadávanie ponúk pre podporné služby aj cez Freebidy (ponuka na regulačnú elektrinu bez rezervácie, pozn. TASR)," uviedla riaditeľka úseku obchodu SEPS Silvia Čuntalová.



Zároveň sa zmení rozlíšenie zasielaných údajov na interval 15 minút. Ponuky na regulačnú energiu bude možné zasielať až do doby 25 minút pred aktuálnou 15-minútovou obchodnou jednotkou.



Pripojenie SEPS k platformám je naplánované na 5. júna 2024 do PICASSA a 24. júla 2024 do MARI. V rámci implementácie mu bude predchádzať fáza testovania. Jej spustenie je naplánované na koniec roka 2023, pričom jej cieľom je overiť funkčnosť realizovaných IT úprav prepojenia s platformami a zároveň vykonať integračné testy medzi jednotlivými systémami a účastníkmi trhu.



MARI je implementačný projekt európskej platformy na výmenu regulačnej energie z rezerv na obnovenie frekvencie s manuálnou aktiváciou (mFRR). Projekt MARI bol založený v apríli 2017, pričom spoločnosť SEPS sa k nemu pripojila 26. júna 2018 a stala sa tak plnohodnotným členom.



PICASSO je implementačný projekt európskej platformy na výmenu regulačnej energie z rezerv na obnovenie frekvencie s automatickou aktiváciou (aFRR). Projekt PICASSO bol založený v auguste 2017, pričom spoločnosť SEPS sa k nemu pripojila 26. júna 2018 a stala sa tak plnohodnotným členom.



Pripojenie SEPS k platformám umožní cezhraničnú výmenu regulačnej energie z rezerv na obnovenie frekvencie s manuálnou aktiváciou (mFRR) a s automatickou aktiváciou (aFRR) medzi krajinami EÚ.



Obe platformy podľa SEPS prinesú poskytovateľom podporných služieb na strane výroby/spotreby elektriny príležitosť poskytovať regulačnú energiu prostredníctvom SEPS aj pre iné krajiny, v ktorých bude požiadavka na aktiváciu regulačných služieb.



"Profitovať z nich bude aj SEPS, keďže otvorenie sa trhu s regulačnou energiou prinesie vyššiu likviditu v rámci spoločného cenového rebríčka platforiem aj možnosť aktivovať v danej chvíli cenovo najvýhodnejšiu ponuku regulačnej energie," dodala SEPS.