Aktuálne sú otvorené dve výzvy ohľadom kybernetickej bezpečnosti

Bratislava 11. apríla (TASR) - Žiadatelia sa ešte stále môžu prihlásiť do dvoch otvorených výziev v súvislosti s kybernetickou a informačnou bezpečnosťou. Je na ne celkovo alokovaných 15 miliónov eur. Upozornil na to generálny riaditeľ sekcie kybernetickej bezpečnosti Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR Ervín Šimko na sociálnej sieti.



Prvá výzva je zameraná na podporu v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti na regionálnej úrovni a je smerovaná na verejnú správu. Podporu môžu získať projekty, ktoré zvýšením úrovne tejto bezpečnosti zabezpečia súlad s legislatívnymi požiadavkami. Na výzvu je alokovaných desať miliónov eur, z toho tri milióny do viac rozvinutých regiónov a sedem miliónov do menej rozvinutých regiónov.



"Projekty môžu byť zamerané na všetky oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti, napríklad na oblasti ich organizácie, riadenie rizík, riadenie kybernetickej informačnej bezpečnosti vo vzťahoch s tretími stranami, ochrany proti škodlivému kódu či kryptografické opatrenia a iné, ktoré sú priamo uvedené v platnej legislatíve a výzve," uviedol Šimko.



Dodal, že cieľom druhej výzvy je zvýšenie úrovne kybernetickej a informačnej bezpečnosti na štátnych a verejných vysokých školách. Na výzvu rezort alokoval päť miliónov eur, z toho 1,5 milióna na rozvinuté regióny a 3,5 milióna pre menej rozvinuté regióny.