Akútny nedostatok čipov predlžuje dodávku nových áut

Bratislava 12. júla (TASR) – Priemerné čakacie lehoty na novo vyrobené vozidlá sa predlžujú. Zatiaľ čo sú viaceré svetové automobilky nútené odstavovať produkciu z dôvodu chýbajúcich čipov, problémy už začínajú pociťovať aj slovenskí poskytovatelia operatívneho lízingu. V drvivej väčšine majú totiž v ponuke práve automobily priamo z fabrík.



Tento problém svet pociťuje od konca minulého roka, prvé problémy však spoločnosti z operatívneho lízingu pociťujú v tomto období. "Keď si klient ešte pred rokom objednal napríklad model Škoda Octavia, čakal naň tri až štyri mesiace. Dnes je to aj deväť mesiacov," uviedol obchodný riaditeľ spoločnosti Arval Slovakia Michal Duška. Upozornil, že ak si niekto chce zadovážiť nový automobil, mal by na to myslieť vopred.



Pandémia nového koronavírusu, enormný záujem o elektronické zariadenia, ale aj blokácia Suezského prieplavu či požiar vo fabrike na výrobu polovodičov v Japonsku spôsobili vážny nedostatok polovodičov, ktorý viedol k obmedzeniu výroby elektroniky, spotrebičov či automobilov.



Nedostatok čipov hlási takmer každá značka. Ak chcú klienti prémiové auto alebo mimoriadnu výbavu, podľa Dušku sa môžu stretnúť s výraznejším posunom dodávky. Na výrobu jedného auta je totiž potrebných približne 1500 čipov. Poskytovatelia operatívneho lízingu sa pripravujú na to, že áut bude stále nedostatok aj v budúcom roku. Je to predovšetkým z dôvodu, že automobilky nemajú situáciu s čipmi vo svojich rukách, keďže sú odkázané predovšetkým na ázijských dodávateľov.