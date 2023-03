Akvaparky a kúpaliská: Nevieme, ako zvládneme ceny energií

Bratislava 1. marca (TASR) – Pred pandémiou ochorenia COVID-19 boli prevádzky akvaparkov, kúpalísk a plavární ziskovým podnikaním. V súčasnosti viaceré z nich nevedia, ako budú zvládať ceny energií. V stredu o tom informovala hovorkyňa Slovenskej asociácie akvaparkov, kúpalísk a plavární (SAAKP) Iveta Bieliková.



"Minulý rok sme boli síce už od 19. 1. 2022 otvorení, mohli sme fungovať, ale stále sa nám nepodarilo dohnať dva roky počas covidu," povedal prezident SAAKP Gabriel Somogyi. Problémy tohto turistického odvetvia spôsobili podľa SAAKP vysoká inflácia a neúmerné ceny energií.



Zálohové platby je potrebné platiť aj v mesiacoch, keď ešte niektoré z prevádzok, predovšetkým kúpaliská, nie sú otvorené. "Bojujeme s cenami plynu zvýšenými od 200 do 500 %, elektrina má nárast 120 - 150 %. Stúpli nám aj vstupné náklady o 23 až 30 %," priblížil jeden z viceprezidentov SAAKP Peter Kolenčík.



Majiteľom akvaparkov, kúpalísk a plavární by podľa SAAPK pomohlo rozšírenie existujúcich poukazov na služby v cestovnom ruchu. "V okolitých krajinách sa do akvaparkov, kúpalísk, termálnych bazénov veľa investuje a pre slovenských prevádzkovateľov vzniká silná konkurencia, najmä v Maďarsku či Poľsku," uviedla asociácia s tým, že do slovenských vodných rezortov chodia stabilní hostia najmä z Českej republiky a domáca klientela.



Znížená daň z pridanej hodnoty pre akvaparky, kúpaliská a plavárne pomohla podľa Kolenčíka najmä stabilizácii personálu. Somogyi dodal, že nároky zamestnancov na platy sa zvyšujú. Je však podľa neho potrebné zvýšiť počet zamestnancov, napríklad pri zlepšovaní ekologického štandardu prevádzky. "Potrebovali by sme financie, ktoré môžeme investovať do zariadení na šetrenie elektriny, ale aj tých, ktoré zvýšia bezpečnosť a hygienu," vyjadril sa Somogyi a dodal, že by potrebovali aj podporu nezávislosti od elektriny.