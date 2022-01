Akvaparky, kúpaliská a plavárne sa obracajú na vládu

Bratislava 11. januára (TASR) – Slovenská asociácia akvaparkov, kúpalísk a plavární (SAAKP) sa otvoreným listom obrátila na vládu. Chce upriamiť pozornosť na závažné problémy odvetvia a potrebu fungovania týchto zariadení minimálne v režime OP (očkovaní, po prekonaní ochorenia COVID-19) bez ohľadu na to, či disponujú ubytovacími kapacitami. Súčasné nastavenie opatrení považuje za nelogické. Žiada o možnosť osobného stretnutia v čo najkratšej dobe.



Asociácia poukázala na to, že postupne sa otvára všetko, no na prevádzky, ktoré poskytujú možnosť vykonávať aktivity prispievajúce k budovaniu imunity sa však podľa nej zabúda. "Prevádzkam, ktoré sú súčasťou hotelových rezortov, po 10. januári 2022 výrazne klesá dopyt po ubytovaní na úroveň okolo 10 % z celkovej kapacity. Zariadenia bez ubytovacích kapacít a ich zamestnanci sú pri aktuálne platných opatreniach odsúdení na zánik," upozorňuje SAAKP v otvorenom liste.



Podľa vlastných slov si uvedomujú vážnosť situácie, tvrdia však, že s pandémiou je potrebné sa naučiť žiť. "Naše prevádzky boli uzatvorené takmer celý jeden rok a výrazne obmedzené počas ďalších niekoľkých mesiacov. A to bez reálnej kompenzácie. Štát nám uzatváraním berie 100 % príjmov a ponúka ako náhradu maximálne 10 % kompenzáciu s niekoľkomesačným oneskorením," podotkla asociácia. Zároveň vyzýva na zavedenie 10 % dane z pridanej hodnoty (DPH) na všetky služby cestovného ruchu.



"Odvetvie cestovného ruchu a rekreačného kúpeľníctva zažíva závažné štrukturálne problémy, ktoré sú pomaly neodvrátiteľné a bez okamžitej pomoci ťažko napraviteľné," zdôraznila SAAKP. Ich prioritou je, aby akvaparky, kúpaliská, plavárne a wellness zariadenia mohli za dodržania správnych epidemiologických opatrení fungovať minimálne v režime OP bez ohľadu na to, či disponujú ubytovacími kapacitami.



Asociácia tvrdí, že od svojho založenia čaká na otvorenú obojstrannú komunikáciu so zástupcami kompetentných rezortov a členmi konzília odborníkov. Frustrácia navyše podľa SAAKP rastie vplyvom zvyšovania cien energií, tovarov, materiálov a vstupných komodít. "Napriek tomu pevne veríme, že sa nám podarí dosiahnuť konsenzus pre obnovenie našich prevádzok korektnou, pokojnou cestou a nebudeme nútení, podobne ako iné subjekty cestovného ruchu a športové zariadenia, prednášať naše požiadavky prostredníctvom protestov pred Úradom vlády SR," dodáva SAAKP v liste, pričom žiada o osobné stretnutie.