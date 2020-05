Bratislava 21. mája (TASR) - Akvaparky, kúpaliská a plavárne vyzývajú vládu, aby začala konať. Vyplýva to zo stredajšieho (20. 5.) stretnutia 15 zástupcov prevádzkovateľov najpopulárnejších akvaparkov a kúpalísk v Dunajskej Strede.



Ich hlavným cieľom bolo prerokovanie aktuálnej situácie, ktorá vznikla v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 a jej vplyvom na cestovný ruch, so špecifickým dôrazom na fungovanie slovenských akvaparkov, kúpalísk a plavární.



Podľa ich informácií viac ako dvojmesačná odstávka a "vypnutie" všetkých poskytovaných služieb spôsobilo pád ich príjmov na nulovú úroveň. Po celý čas sa všetci snažili o udržanie kľúčového štábu zamestnancov a vykrytie ďalších výrazných nákladov vrátane úverovej služby. Keďže je však väčšina týchto zariadení prevádzkovaná vo vlastníctve samospráv, pričom niektoré prevádzkujú príspevkové organizácie, vládou ponúkané krízové opatrenia sú podľa prevádzkovateľov dostupné len v obmedzenom rozsahu alebo nie sú dostupné vôbec.



Už teraz je podľa prevádzkovateľov evidentné, že obmedzená letná prevádzka s plánovanými reštrikciami bude znamenať pre všetky subjekty veľkú výzvu na zabezpečenie ekonomického fungovania. Hrozí, že po jari s nulovými príjmami a obmedzenými príjmami v lete tak mnohí budú stáť pred existenčnou otázkou.



Prevádzkovatelia pripomenuli, že vláda vo svojich vyhláseniach sľubuje ochranu pre cestovné kancelárie, ktoré vynášajú tisícky Slovákov do zahraničia, aby tam minuli svoje peniaze, ale vôbec nespomína podporu najnavštevovanejších turistických atrakcií tejto krajiny, ktoré každoročne zabezpečujú oddych a zábavu mnohým miestnym aj zahraničným návštevníkom.



Všetci zúčastnení sa na stretnutí dohodli na založení Slovenskej asociácie aquaparkov, kúpalísk a plavární, a to s cieľom vytvorenia odbornej platformy na výmenu názorov a skúseností, ktorá má ambície slúžiť aj ako poradný orgán pre štátnu správu.



V súvislosti s pandémiou COVID-19 sa zúčastnení zástupcovia akvaparkov a kúpalísk rozhodli vypracovať svoje odporúčania pre krízový štáb SR a zdôraznili potrebu vyjasniť si podmienky fungovania v dostatočnom predstihu, minimálne 10 dní vopred, vzhľadom na časovú, technickú a administratívnu náročnosť reštartu prevádzok.



Na stretnutí sa zúčastnili zástupcovia prevádzkovateľov zariadení kúpalisko Margita-Ilona, kúpele Patince, Slnečné jazerá Senec, Štrand Nové Zámky, Tatralandia, Termálne kúpalisko Vincov les, Thermal Corvinus Veľký Meder, Thermál Nesvady - Naszvad, Thermalpark Dunajská Streda, Thermalpark Nitrava Poľný Kesov, kúpalisko Komárno, kúpalisko Podhájska, Vadaš Štúrovo, Vodný park Bešeňová a Wellness Hotel Patince.