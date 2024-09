Akvaparky: Pri zvýšení DPH porastú aj ceny vstupného v akvaparkoch

Bratislava 20. septembra (TASR) - Zvýšenie dane z pridanej hodnoty (DPH) z ubytovania na 23 % zasiahne aj akvaparky, kúpaliská a plavárne. Podľa prevádzkovateľov zariadení takéto navýšenie DPH ich vráti o päť rokov naspať, nevyhnú sa ani zvyšovaniu vstupného. V piatok o tom informovala Slovenská asociácia akvaparkov, kúpalísk a plavární (SAAKP).



"Zvýšenie DPH o 13 %, z 10 % na plánovaných 23 %, nás vráti minimálne o päť rokov naspäť, pritom len toto leto sa postupne zotavujeme a plánovali sme nové technologické opravy a investície," uviedol prezident SAAKP Gabriel Somogyi. "Naši členovia sú zaskočení návrhom, ktorý zastaví podporu cestovného ruchu na Slovensku a nebudú mať inú možnosť, ako vo svojich prevádzkach pri takomto daňovom skoku zvyšovať ceny vstupného, a to dosť výrazne," dodal.



Umelé kúpaliská tiež patria k zariadeniam, ktoré boli zvýhodnené sadzbou dane vo výške 10 %, v rámci podpory cestovného ruchu, ktorý bol po pandémii najviac zasiahnutým odvetvím. Zmenou sadzby DPH sa však podľa SAAKP pomoc pre toto odvetvie zastaví, zvýšenie dane sa premietne do vstupných nákladov a zvýšia sa aj osobné náklady.



Podľa SAAKP vodný relax patrí na Slovensku medzi najnavštevovanejšie turistické atrakcie a údaje z tohtoročnej sezóny naznačovali, že sa segment vodného relaxu po pandémii zotavil. To však podľa SAAKP môže zvýšenie DPH za ubytovanie zmeniť.



Slovenské akvaparky, kúpaliská a plavárne podľa asociácie navštevujú prevažne domáci návštevníci, ktorí tvoria 40 až 90 % zo všetkých klientov. Druhou najpočetnejšou skupinou sú českí návštevníci. Zvýšenie cien však podľa SAAKP zásadne zmení aj konkurencieschopnosť slovenských vodných rezortov. "Pokiaľ však ceny vstupného i ubytovania stúpnu, spôsobí to ďalší odlev zahraničných návštevníkov do susedných krajín, najmä Maďarska a Poľska, kde sú akvaparky, kúpaliská cenovo dostupnejšie. Zhorší sa aj celkový obraz Slovenska ako zaujímavej turistickej destinácie," zhodnotila SAAKP.



Na avizované zvýšenie DPH z ubytovania z 10 % na 23 % reagovala vo štvrtok (19. 9.) aj Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS), ktorá sa obáva, že zvýšenie DPH spôsobí odlev zahraničnej i domácej klientely.



Ministerstvo športu a cestovného ruchu (MCRŠ) SR výhradám prevádzkovateľov v cestovnom ruchu k navrhovanému konsolidačnému opatreniu podľa štátneho tajomníka MCRŠ Mareka Harbuľáka rozumie a chce hľadať kompromis. "Musíme hľadať spoločne a našou snahou je hľadať nejaký kompromis, aby sme na jednej strane zabezpečili, aby konkurencieschopnosť tohto sektora tu ostala, aby sme týmto opatrením neposielali návštevníkov do iných krajín a zároveň, aby sa do značnej miery naplnili aj tie konsolidačné opatrenia," uzavrel Harbuľák.