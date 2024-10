Akvaparky: Vodný relax nebol zaradený medzi zvýhodnenú 5 % sadzbu DPH

Bratislava 1. októbra (TASR) - Slovenská asociácia akvaparkov, kúpalísk a plavární (SAAKP) žiada vládu o prehodnotenie navrhovaného zvýšenia dane z pridanej hodnoty (DPH) z 10 na 23 % pre vodný relax. Asociácia upozornila, že hoci akvaparky patria medzi najnavštevovanejšie atrakcie na Slovensku, vodný relax nebol zaradený medzi segmenty cestovného ruchu, ktoré budú zvýhodnené päťpercentnou sadzbou dane. V utorok o tom informoval prezident SAAKP Gabriel Somogyi.



"Ak sa zachová aktuálne navrhovaná vyššia sadzba spolu s nárastom minimálnej mzdy a so zavedením transakčnej dane, bude to znamenať výrazné zvýšenie nákladov. To môže spôsobiť, že akvaparky budú musieť zvýšiť ceny o 15 až 20 %, čiže o 3 až 6 eur. Takéto vstupné však už trh nebude ochotný tolerovať, čo sa prejaví v znížení záujmu o slovenské termálne rezorty, o ubytovacie kapacity a v odchode domácich a etablovaných zahraničných návštevníkov do konkurenčných zariadení v Maďarsku či Poľsku," upozornil Somogyi.



Asociácia priblížila, že ak by prevádzkovatelia akvaparkov a kúpalísk ceny nezvýšili, prevádzky by sa mohli stať stratové alebo by im chýbali peniaze na ďalšie investície do moderných technológií či atrakcií. Mnoho slovenských akvaparkov podľa SAAKP prevádzkujú samosprávy, ktoré si v súčasnej ekonomickej situácii nemôžu dovoliť dotovať tieto zariadenia.



Asociácia pripomenula, že osem z desiatich najnavštevovanejších atrakcií na Slovensku sú práve akvaparky, ktoré vlani prilákali viac ako šesť miliónov zákazníkov. Plávanie, otužovanie, saunovanie alebo masáže majú prínos pre zdravie obyvateľstva a stali sa obľúbenými formami zdravotnej prevencie, čím sa podľa SAAKP šetria prostriedky na zdravotnú starostlivosť v štátnom rozpočte.