< sekcia Ekonomika
Akvizície v ropnom a plynárenskom sektore USA vlani výrazne vzrástli
Konsolidáciu v celom sektore viedlo niekoľko obchodov medzi najväčšími hráčmi vrátane spoločností Exxon Mobil, Diamondback Energy a ConocoPhillips.
Autor TASR
New York 19. augusta (TASR) - Fúzie a akvizície v americkom ropnom a plynárenskom sektore v minulom roku výrazne vzrástli napriek nižším cenám komodít, keďže energetické spoločnosti zvýšili výdavky s cieľom zlepšiť efektivitu a zisky, oznámila v utorok poradenská spoločnosť EY. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Konsolidáciu v celom sektore viedlo niekoľko obchodov medzi najväčšími hráčmi vrátane spoločností Exxon Mobil, Diamondback Energy a ConocoPhillips. Spoločnosti s dostatkom hotovosti sa zamerali na zvyšovanie efektivity prostredníctvom rozsahu, uviedol Bruce On, partner EY pre stratégiu a energetické transakcie. „Ide o nový pohľad na procesy, nástroje, pracovnú silu a všetko, čo súvisí s vašimi prevádzkovými činnosťami,“ dodal.
Popredné energetické spoločnosti v roku 2024 vynaložili na fúzie a akvizície 206,6 miliardy amerických dolárov (176,99 miliardy eur), zatiaľ čo v predchádzajúcom roku to bolo necelých 48 miliárd USD, uvádza EY v novej štúdii. Zisky v minulom roku klesli o 10 % na 74,8 miliardy USD, čo je menej ako polovica rekordnej úrovne zaznamenanej v roku 2022, najmä v dôsledku nízkych cien komodít, priblížila poradenská spoločnosť.
Najväčším kupujúcim bola v roku 2024 spoločnosť Exxon Mobil s celkovými nákladmi na obstaranie majetku vo výške 84,5 miliardy USD. Spoločnosť oznámila akvizíciu amerického producenta bridlicovej ropy Pioneer Natural Resources v októbri 2023 a obchod za 60 miliárd USD dokončila vlani v máji.
(1 EUR = 1,1673 USD)
Konsolidáciu v celom sektore viedlo niekoľko obchodov medzi najväčšími hráčmi vrátane spoločností Exxon Mobil, Diamondback Energy a ConocoPhillips. Spoločnosti s dostatkom hotovosti sa zamerali na zvyšovanie efektivity prostredníctvom rozsahu, uviedol Bruce On, partner EY pre stratégiu a energetické transakcie. „Ide o nový pohľad na procesy, nástroje, pracovnú silu a všetko, čo súvisí s vašimi prevádzkovými činnosťami,“ dodal.
Popredné energetické spoločnosti v roku 2024 vynaložili na fúzie a akvizície 206,6 miliardy amerických dolárov (176,99 miliardy eur), zatiaľ čo v predchádzajúcom roku to bolo necelých 48 miliárd USD, uvádza EY v novej štúdii. Zisky v minulom roku klesli o 10 % na 74,8 miliardy USD, čo je menej ako polovica rekordnej úrovne zaznamenanej v roku 2022, najmä v dôsledku nízkych cien komodít, priblížila poradenská spoločnosť.
Najväčším kupujúcim bola v roku 2024 spoločnosť Exxon Mobil s celkovými nákladmi na obstaranie majetku vo výške 84,5 miliardy USD. Spoločnosť oznámila akvizíciu amerického producenta bridlicovej ropy Pioneer Natural Resources v októbri 2023 a obchod za 60 miliárd USD dokončila vlani v máji.
(1 EUR = 1,1673 USD)