Aký je najjednoduchší spôsob nájdenia a uzatvorenia PZP

Bratislava 24. októbra (OTS) - Táto povinnosť je daná zákonom a za jej nedodržanie hrozia tisícové pokuty a to nehovoríme o problémoch, do ktorých sa môžete dostať ak bez platného PZP spôsobíte dopravnú nehodu.Našťastie je uzatvoriť výhodné PZP v dnešnej online dobe maximálne jednoduché. Dokážete to urobiť rýchlo a dokonca z pohodlia domova. Áno, hádate správne, uzatvoriť PZP online je ten najjednoduchší spôsob, ako si túto povinnosť splniť.Výhodou online porovnávania PZP je aj to, že nebudete musieť lúštiť rôzne podmienky, ktoré ovplyvňujú výslednú sumu PZP. Online kalkulačka to urobí za vás a vy uvidíte výslednú sumu, ktorá je reálna za vaše vozidlo a v prípade, že sa rozhodnete PZP aj uzatvoriť, žiadne skryté poplatky vás už nečakajú.Už sme spomenuli, že nájsť a uzatvoriť najlacnejšie PZP online je v maximálnej miere jednoduché. Ak s tým doteraz nemáte vlastnú skúsenosť, stručne vám postup opíšeme, aby ste získali lepšiu predstavu.Do online PZP kalkulačky v prvom rade vložíte EČV a základné údaje. Nebojte sa, pre samotný výpočet nebudete musieť zadávať údaje ako email, či telefónne číslo. Budú od vás vyžadované len údaje, ktoré sú potrebné pre detailný výpočet ceny PZP.Následne vám kalkulačka zobrazí ponuky rôznych poisťovní zoradených od najlacnejšieho PZP . Ak je pre vás hlavným kritériom cena, budete ihneď vedieť, ktorá poisťovňa má pre vás v tomto ohľade najlepšiu ponuku.Keď sa rozhodnete pre konkrétne PZP, stačí vám už len potvrdiť údaje a zmluva a všetky potrebné dokumenty vám prídu na email. Vám potom stačí len uhradiť PZP a zmluva (a teda vaše PZP) nadobúda platnosť.