Akzo Nobel vstúpil do súboja o fínskeho výrobcu farieb Tikkurila

Amsterdam 18. januára (TASR) - Holandská chemická spoločnosť Akzo Nobel vstúpila do súboja o fínskeho konkurenta Tikkurila. Za jednu jeho akciu ponúkla vyše 31 eur, čím o viac než desatinu prebila vylepšenú ponuku americkej spoločnosti PPG Industries. V prípade dohody by firma Akzo Nobel kúpila fínsku spoločnosť zhruba za 1,4 miliardy eur.



Holandský výrobca farieb a náterov v pondelok uviedol, že za akciu Tikkurily ponúkol 31,25 eura. To je o 13 % viac, než predstavuje navýšená ponuka od PPG Industries. Americký konkurent svoju pôvodnú ponuku vylepšil na začiatku januára na 27,75 eura/akcia, čím hodnotu fínskej spoločnosti posunul na 1,24 miliardy eur. Pôvodne za akciu Tikkurily ponúkal 25 eur, čo by znamenalo prevzatie firmy za 1,1 miliardy eur.



Akzo Nobel vstúpil do súboja o Tikkurilu napriek tomu, že fínska spoločnosť s ponukou Američanov súhlasila. Holandský výrobca okrem toho informoval, že s cieľom získať súhlas regulačných úradov s prevzatím Tikkurily je pripravený predať výrobu dekoratívnych farieb v severských a pobaltských krajinách. Táto oblasť je pre Tikkurilu kľúčová, keďže región zahrnujúci Fínsko, Švédsko, Rusko, Poľsko a pobaltské krajiny sa na tržbách fínskej spoločnosti podieľa viac než 80 %.