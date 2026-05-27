Streda 27. máj 2026
AkzoNobel odmietol prevzatie konkurentmi Nippon Paint a Sherwin-W.

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Amsterdam 27. mája (TASR) - Holandský producent farieb a lakov AkzoNobel v stredu oznámil, že odmietol ponuku na prevzatie zo strany japonského výrobcu farieb a náterov Nippon Paint Holdings a americkej firmy Sherwin-Williams Company podnikajúcej v rovnakej oblasti. Ponuka predpokladala kúpu všetkých akcií holandskej firmy pri cene 73 eur za akciu v hotovosti. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.

Spoločnosť Nippon mala záujem o divízie AkzoNobel zamerané na výrobu dekoratívnych farieb a priemyselných náterov. Divízie automobilových a špeciálnych náterov, námorných a ochranných náterov by prevzala firma Sherwin-Williams.

Predstavenstvo a dozorná rada spoločnosti AkzoNobel však dospeli k záveru, že návrh nie je „nadštandardný“. Podľa predstavenstva sa ponúkaná cena ani zďaleka nepribližuje hodnote spoločnosti AkzoNobel. Predstavenstvo preto jednomyseľne odporučilo rovnocennú fúziu firmy AkzoNobel s americkým výrobcom náterov Axalta.
