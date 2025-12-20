< sekcia Ekonomika
Nálada spotrebiteľov v eurozóne v závere roka nečakane klesla
Pokles zaznamenala aj nálada v širšej Európskej únii, rozsah poklesu bol však minimálny. Index dosiahol v decembri -13,7 bodu, čo predstavuje pokles o 0,1 bodu.
Autor TASR
Brusel 20. decembra (TASR) - Nálada spotrebiteľov v eurozóne zaznamenala v závere tohto roka pokles na trojmesačné minimum napriek tomu, že inflácia sa zmiernila a ekonomika vykázala dostatočnú odolnosť voči americkým dovozným clám. Navyše, údaje zaostali za očakávaniami ekonómov, ktorí počítali so zlepšením spotrebiteľskej dôvery. Poukázali na to predbežné údaje Európskej komisie, ktoré zverejnil server denníka The Wall Street Journal.
Index spotrebiteľskej dôvery pre eurozónu klesol v decembri na -14,6 bodu z novembrovej úrovne -14,2 bodu. To je najnižšia hodnota od septembra, v ktorom index dosiahol -14,9 bodu. Ekonómovia pritom očakávali zlepšenie nálady a index na úrovni -14 bodov.
Pokles zaznamenala aj nálada v širšej Európskej únii, rozsah poklesu bol však minimálny. Index dosiahol v decembri -13,7 bodu, čo predstavuje pokles o 0,1 bodu.
