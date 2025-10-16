< sekcia Ekonomika
Albánsko,Čierna Hora,Moldavsko, Severné Macedónsko sa pripojili k SEPA
Autor TASR
Brusel 16. októbra (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok privítala Albánsko, Čiernu Horu, Moldavsko a Severné Macedónsko ako prvé kandidátske krajiny na vstup do EÚ, ktoré sa pripojili k systémom jednotnej oblasti platieb v eurách (SEPA). Informuje o tom bruselský spravodajca TASR.
Komisia pripomenula, že víta celkom 40 bánk z Albánska, Čiernej Hory, Moldavska a Severného Macedónska, ktoré sa oficiálne pripojili k systémom SEPA. Podľa vyhlásenia EK tento „historický vývoj“ má za cieľ zvýšiť spoľahlivosť, rýchlosť a cenu transakcií v eurách medzi týmito štyrmi partnermi a Európskou úniou, čo môže ušetriť až 500 miliónov eur pre jednotlivcov a podniky ročne. Pre malé a stredné podniky to tiež zjednoduší medzinárodné transakcie a zlepší cezhraničný obchod.
Eurokomisárka pre rozširovanie Únie Marta Kosová v správe pre médiá uviedla, že EK dnes oslavuje hmatateľné výsledky, ktoré prebiehajúce úsilie o postupnú integráciu kandidátskych krajín prináša ich ľuďom a podnikom. „Naša práca sa tu nekončí. Budeme sa naďalej snažiť o úplné spustenie systémov SEPA pre kandidátske krajiny, čím sa ich občania a podniky ešte viac priblížia k Európskej únii,“ vysvetlila Kosová.
Toto rozhodnutie prijala Európska platobná rada (EPC), ktorá má rozhodovaciu a koordinačnú úlohu v rámci európskeho bankového priemyslu s ohľadom na platobný styk, po tom, ako štyri uvedené krajiny vstúpili do geografického rozsahu SEPA – Albánsko a Čierna Hora v novembri 2024 a Severné Macedónsko a Moldavsko v marci 2025.
Podľa EK ide o praktický príklad vplyvu Plánu rastu pre západný Balkán a Plánu rastu pre Moldavsko, keď sa podarilo zosúladenie vnútroštátnych pravidiel týchto krajín s pravidlami EÚ. Cieľom je urýchliť sociálno-ekonomickú integráciu týchto krajín do EÚ.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)